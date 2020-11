Ilves raateli Sportin, vaikka takana oli "tunnepeli"

Vaikka kauden ensimmäisessä kohtaamisessa Tampereella Sport voitti Ilveksen, kaksi seuraavaa kohtaamista ovat olleet Ilveksen yksipuolista juhlaa. Lauantaina Ilves ihmetteli puolet miesten jääkiekkoliigan ottelusta ja jätti sitten Sportin 0–6 (0–1, 0–4, 0–1) -kotitappioon.

– Ei ollut helppo paikka tulla, kun perjantaina oli tunnepeli kotona, viittasi avausmaalin tekijä Joose Antonen peliin Tapparaa vastaan.

Antonen pelaa hyvää kautta, ja hänen käsialaansa oli voittomaaliksi jäänyt ottelun avausmaali. Tarkka laukaus siniviivalta yllätti täysin Sportin maalivahdin Niko Hovisen. Tosin Ilves sai aikaan melkoisen maskin maalin eteen.

– Jos pakeilla on intoa, jonkun sinne viivalle on jäätävä. Alkukaudesta oli vähän haastavaa, mutta viime aikoina on kiekkoja mennyt maaliin, viittasi Antonen kuuteen maaliinsa.

Sportin joukkueeseen liittyi viikonlopun peleihin kolme pelaajaa, joista Marcin Kolusz ja Aleksi Mäkelä sairastuvalta sekä Janne Keränen KalPasta. Asiantuntijat eivät uskoneet alkuunkaan Koluszin menestyvän Liigassa, mutta ainakin kahta huippujoukkuetta, Kärppiä ja Ilvestä, vastaan hän on pelannut moitteetta.