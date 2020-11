Tutut nimet palaavat Huuhkajien avaukseen – myös Robin Lod mukana

Päävalmentaja Markku Kanerva on odotetusti myllännyt avauskokoonpanonsa uusiksi keskiviikon Ranska-harjoitusottelusta, kun Suomi kohtaa Bulgarian.

Miesten jalkapallomaajoukkue iskee Bulgarian kanssa yhteen tänä iltana Sofiassa. Kansojen liigan B-divisioonan kamppailu alkaa kello 19.

Suomen maalilla pelaa totutusti Lukas Hradecky. Puolustuslinjassa ovat Nikolai Alho, Joona Toivio, Paulus Arajuuri ja Jere Uronen. Keskikentän laidoilla ovat Robin Lod sekä Robert Taylor ja keskustassa Glen Kamara sekä kapteeni Tim Sparv. Hyökkäyskaksikkona aloittavat Joel Pohjanpalo ja Teemu Pukki.

Lod ei ollut syksyn Kansojen liigan peleissä käytettävissä, mutta nyt hän palaa suoraan avaukseen. Ranskaa vastaan viimeistelyssä onnistuneet Marcus Forss ja Onni Valakari aloittavat Bulgaria-kamppailun vaihdossa.

Suomi on kerännyt neljästä Kansojen liigan pelistään yhdeksän pistettä ja on jäänyt kärjessä keikkuvasta Walesista pisteen. Yhden pisteen kerännyt Bulgaria on lohkon jumbona.

Kansojen liigan edelliseen Irlanti-otteluun verrattuna Kanerva on tehnyt kolme muutosta, kun Alho, Lod ja Pohjanpalo tulevat avaukseen.

Bulgarian maalilla Suomi-ottelussa pelaa Martin Lukov. Kenttäpelaajina aloittavat Strahil Popov, Kristian Dimitrov, kapteeni Vasil Bozhikov, Dimitar Velkovski, Kristijan Malinov, Janis Karabeljov, Spas Delev, Dominic Jankov, Galin Ivanov ja Bozhidar Kraev.