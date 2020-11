Ampumahiihtäjät kauden avauskilpailuihin selvillä – Kinnunen ei saanut vielä edustusoikeutta

Mari Eder, Erika Jänkä, Sanna Laari, Venla Lehtonen ja Suvi Minkkinen muodostavat Suomen naisten joukkueen ampumahiihdon maailmancupin kauden avaavissa kilpailuissa Kontiolahdella ja Hochfilzenissa. Miesten joukkueessa kilpailevat Tuomas Harjula, Olli Hiidensalo, Jaakko Ranta ja Tero Seppälä.

Perjantaina Suomen kansalaisuuden saanut Nastassia Kinnunen (o.s. Dubarezava) ei ole vielä Suomen maajoukkueen käytettävissä, mutta hänet, Saana Lahdelma ja Heikki Laitinen nimettiin varaurheilijoiksi.

Suomen ampumahiihtoliiton tiedotteen mukaan liitto on käynnistänyt normaalit protokollan mukaiset toimenpiteet sekä Valko-Venäjän ampumahiihtoliiton että kansainvälisen ampumahiihtoliiton IBU:n kanssa, jotta Kinnusen kilpailuoikeus Suomen joukkueessa on mahdollista. Olympiakävijä Kinnunen on asunut Suomessa vuodesta 2017 alkaen. Hän edustaa seuratasolla Kontiolahden Urheilijoita.

Mainos alkaa

Mainos päättyy