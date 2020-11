Mercedeksen mahti murentaa Lewis Hamiltonin suosiota – lisäksi värikkään mestarin ylivoimainen menestys, tavat ja puheet ärsyttävät monia

Lewis Hamilton on seitsenkertaisena formula 1 -mestarina Michael Schumacherin rinnalla ja jakaa takavuosien mestarin kanssa saman ongelman. Suosiota murentaa kilpatallin ylivoima.

Schumacher jyristeli ylivoimaisella Ferrarilla viisi peräkkäistä mestaruutta 2000–04. Hamilton on nyt ajanut neljä peräkkäistä mestaruutta Mercedeksellä, ja saksalaistalli on saavuttanut jo seitsemän peräkkäistä valmistajien mestaruutta.

– Suurin urheilija, joka tästä maasta on koskaan tullut. Siitä ei ole pienintäkään epäilystä, Manchester Unitedin ja Englannin jalkapallomaajoukkueen entinen puolustaja Rio Ferdinand tviittasi, kun Hamilton varmisti sunnuntaina Istanbulissa seitsemännen mestaruutensa.

Ajatuksen jakaa ainakin Hamiltonin faniryhmä Team LH, mutta brittimestari jättää yllättävän monet haaleaksi. Monia hän jopa ärsyttää.

Britti on pienemmän puolella

Hamilton tiedostaa tilanteen ja ymmärtää Mercedeksen ylivoiman haittavaikutukset.

– Formula 1:n ei pitäisi olla tällaisessa tilassa, mutta tilanne on nyt tämä, ja lajissa on koettu samankaltaista ylivoimaa ennenkin. Se ei kuitenkaan ole meidän vika, jos henkilökuntamme on niin hyvä työssään, Hamilton totesi viime vuonna.

Hamiltonin kansansuosiota on syönyt myös muutto veroja karkuun ensin Sveitsiin ja myöhemmin Monacoon. Eivätkä britit tykänneet hänen ratkaisustaan siirtyä McLarenilta Mercedekselle.

– Britit kannattavat mielellään pienempää ja altavastaajaa, Sun-lehti muistutti jutussaan Hamiltonin suosiosta.

Hamilton ei suostu perinteiseen moottoriurheilutähden rooliin. Julkkisystävät, huippumuoti, näyttävät korut ja tatuoinnit, kärjekkäät amerikkalaistyyliset kommentit ja jopa puhetapa haittaavat monia F1-faneja.

– Brittiläiset urheilutähdet eivät ole yleensä olleet myöskään niin etäisiä kuin Hamilton, Daily Mailin F1-toimittaja John McEvoy arvioi mestaria.

Vihreä F1-kuljettaja

Lisäksi Hamiltonia moititaan tekopyhäksi. Hän ryhtyi vegaaniksi 2017 ja alkoi F1-kuljettajana puhua ympäristöasioista. Hän sai jopa osan kilpakumppaneista vastaansa, kun hän tuki joidenkin mielestä liian kärkkäästi Black Lives Matter -liikettä ja odotti sille myös muiden kuljettajien tukea.

Brittikuljettaja Lando Norris sentään asettuu varauksetta Hamiltonin tueksi. Hän kokee Hamiltonin tekevän hienoa työtä arvokkaiden asioiden puolesta.

– Saavutuksiltaan hänen rinnalleen voi nostaa vain yhden ihmisen eli Michael Schumacherin. Ja Lewis johtaa meitä monella rintamalla myös ratojen ulkopuolella, Norris kehuu.

– Lewis on kilpa-autoiluun tuleville nuorille hyvä esimerkki.