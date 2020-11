Koronan kiusaama Jokerit romahti päätöserässä – "Täytyy katsoa uudelleen, miten me sulimme"

Jokerit on hävinnyt KHL-jääkiekkoliigassa Helsingissä kotipelinsä Traktor Tsheljabinskille 1–3. Vierasjoukkue voitti päätöserän 3–0.

Traktor Tsheljabinsk käänsi ottelun itselleen kolmannen erän puolivälissä, kun Stanislav Garejevin, Jaroslav Kosovin ja Vjatsheslav Osnovinin tekemät kolme maalia syntyivät kahden minuutin ja 39 sekunnin sisällä.

Jokerit pelasi edellisen kerran vajaa viikko sitten tiistaina häviämällä kotijäällään Pietarin SKA:lle 1–4. Sen jälkeen Jokereissa ilmeni uusia koronatartuntoja, ja joukkueen loppuviikon otteluista toinen peruuntui ja toinen siirtyi tuonnemmaksi.

Jokerit sai Traktor Tsheljabinskia vastaan kokoonpanoonsa useita koronakaranteenista vapautuneita pelaajia. Heidän joukossaan olivat hyökkääjistä amerikkalainen Brian O'Neill ja tanskalainen Peter Regin.

Päävalmentajana Jokerien vaihtopenkin takana toimi Ari-Pekka Pajuluoma.

– Ok suoritus, mutta täällä ei ok riitä. Täytyy katsoa tuo kolmas erä uudelleen, miten me sulimme, sijaisvalmentaja Pajuluoma kertoi Viasatin haastattelussa.

O'Neillin tehoputki sai jatkoa

Tehoputkessa oleva O'Neill alusti toisessa erässä oivaltavalla syötöllään ylivoimalla Jokerien 1–0-maalin. Kiekon ohjasi kohti maalia Iiro Pakarinen, ja osuma merkittiin maalin lähellä maskimiehenä toimineelle Jesse Joensuulle.

O'Neill on tehnyt seitsemässä viime pelissään 2+9 pistettä.

Traktor Tsheljabinsk on voittanut 17:stä viime ottelustaan peräti 14. Jokerit on silti ollut Traktorille vaikea vastustaja, sillä keskinäiset KHL-kohtaamiset ovat menneet helsinkiläismiehistölle voitoin 10–2. Traktorille voitto Jokereista Helsingissä oli KHL-historian ensimmäinen.

Jokerit kohtaa seuraavaksi ylihuomenna Helsingissä kiinalaisen Kunlun Red Starin. Sitä seuraavana päivänä Jokerien on määrä pelata viime viikolta siirretty vierasottelu Lokomotiv Jaroslavlia vastaan.