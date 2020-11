Kaikki alkoi Leon Huffista 45 vuotta sitten - Jordan Semplestä tuli Joensuun Katajan koripallohistorian sadas ulkomaalaisvahvistus

Reilut 45 vuotta sitten Joensuun Katajaan saapunut Leon Huff oli seuran ensimmäinen ulkomaalaispelaaja. Monien mielestä ”Leksa” on yhä myös se kaikkein paras ”jenkki”. Se on paljon sanottu, sillä Joensuun katukuvaan pari viikkoa sitten ilmestynyt Jordan Semple on Katajan sadas ulkomaalaispelaaja.

Sadasta vahvistuksesta 66 pelaajaa on edustanut seuraa alkuperäisen sopimuksen mukaisesti koko kauden, jos oletetaan, että Katajan nykyinen nelikko säilyy kevääseen saakka.

Suomeksi sanottuna potkut saaneita on 24. Loukkaantumisten vuoksi Katajan jättäneitä pelaajia on kolme ja henkilökohtaisista syistä kaksi. Viiden vahvistuksen sopimus on päättynyt muista syistä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Aikoinaan SM-sarjassa sai joukkueessa olla vain yksi ulkomaalaispelaaja. Nykyisin Korisliigassa vahvistusten määrä on neljä.

Nyt Katajassa pelaava Jordan Semple on seuran historian sadas ulkomaalaispelaaja.

{desktop} {/desktop} {!desktop} {/desktop}

Leon Huffista tämä siis alkoi. Yleispelaaja Huff hurmasi joensuulaiskatsojat ilmavuudellaan. ”Leksan” donkit ja torjunnat eivät jättäneet ketään kylmäksi.

Parimetrinen Huff edusti Katajaa ensin I divisioonassa ja SM-sarjassa 1975–78, 1979–80 sekä vielä Suomen kansalaisena I divisioonassa kaudella 1993–94. Karjalaisen vuonna 2005 järjestämässä asiantuntijaäänestyksessä Huff voitti ylivoimaisesti parhaan ulkomaalaispelaajan tittelin.

Todella monipuolisen Huffin jälkeen Katajan seuraava jenkkivahvistus Carl Bird (1978–79) oli puhdas heittäjä.

Pallon saatuaan Birdiltä sitä oli turha odottaa takaisin. Totisen ja yksinäisen suden maineessa ollut laituri heitti 28 ottelussa käsittämättömän 47,6 pisteen keskiarvon. Peliaika tosin oli tuolloin 4x12 minuuttia.

Kolmas tuon ajan suurpelaaja oli iloinen velikulta, Cheyenne Jones (1980–83). Kaksi ensimmäistä kautta Jones palloili I divisioonassa ja viimeisimmän vuotensa SM-sarjassa jäätävin keskiarvoin 32,2/18,5.

Jones on tuttu sukunimi myös myöhemmiltä vuosilta. Havaijilaissentteri Clifton Jones edusti Katajaa kuuden kauden ajan (2000–04, 2005–07), joista ensimmäisen päätteeksi joukkue nousi Korisliigaan 18 vuoden tauon jälkeen.

Alati hymyilevä Jones on nykyisin Suomen kansalainen ja asuu Lappeenrannan seudulla. Samaan aikakauteen kuuluu myös Andre Foreman. Tyyliniekka edusti Katajaa kausilla 2001–03 ja 2007–08.

Stephen Rich, ja vasemalla Clifton Jones.

Noilta vuosilta maininnan arvoinen pelaaja on kesken kauden 2004–05 Katajaan värvätty sentteri Stephen Rich. Valkoiseksi tukkansa värjännyt väriläiskä hoiti kentällä hommansa tehokkaasti.

Pelkässä peliasussa areenalta keväällä 2009 finaalitappion jälkeen poistunut Jeremiah Wood jää isoista pelaajista historiaan, kuten myös Mike Morrison (2013–14).

Jared Newson.

Alex Wesby (2005–06 ja 2013–14) oli mies paikallaan Katajan kahdella hopeakaudella. Mestaruuden voittaminen ei jäänyt hänestä kiinni. Myös kulmikas pomppuihme Jared Newson (2010–12 ja 2013–14) kuuluu hyvien hankintojen valiojoukkoon.

Eikä sovi unohtaa kolmopyssy Jeb Iveyn (2009–10) tai monipuolisen Jonte Flowersin nimiä (2012–13).

Daniel Mullings.

Robert Arnold.

Katajan ensimmäisen Suomen mestaruuden eli kevään 2015 takuumiehet Robert Arnold ja Ken Horton kuuluvat myös vahvistusten eliittiin. Kuten kaksi vuotta myöhemmin mestaruutta juhlineet Daniel Mullings, Rion Brown, Jarekious Bradley ja Kervin Bristol olivat kaikki laatupelaajia.

Brown on päässyt jo muhkeamman tilipussin ääreen eurokentille. Häntä ennen tässä tempussa onnistuivat Thomas Scrubb sekä Trevis Simpson.

Katajan sentterinä ihan kelvollisesti kaudella 2010–11 pelannut Darren Fells edustaa erikoisempia tapauksia. Järkälemäisen Fellsin ura jatkuu yhä, mutta laji vain vaihtui matkalla amerikkalaiseen jalkapalloon. Fells edustaa nykyisin Houston Texansia. Palkka juoksee hieman eri tasolla kuin Korisliigassa. Hänen vuosipalkkansa on vajaat kuusi miljoonaa euroa.

Katajaa I divisioonassa kausina 1995–97 edustanut Tim Caviezel jatkoi uraansa Slovakian mestarin Inter Bratislavan riveissä pelaten peräti Euroopan toiseksi korkeinta sarjaa EuroCupia. Hän palasi vielä Katajaan tuon komennuksen päätyttyä. Mainittakoon, että miehen veli on Hollywood-näyttelijä Jim Caviezel.

Vauhtikone Shawn Swords (2003–04) omasi Irlannin ja Kanadan passit.

Venäläistä koripallo-osaamista Katajassa on edustanut Aleksei Petrov (2000–01). Bastian Kordyaka (2005–06) oli saksalainen, Nicolai Hvidberg Andersen tanskalainen ja Guy Landry Edi oli Norsunluurannikon kansalainen, jolla oli myös Ranskan passi.

Pääosin vahvistukset ovat tulleet siis Yhdysvalloista. Viidellä sadasta on ollut myös Kanadan passi.

Listalle on päässyt, mikäli on edustanut seuraa vähintään yhdessä virallisessa ottelussa.

Lähde: Jarkko Siromaan juttu seuran sivuilta www.katajabasket.fi

Shawn Huff: Joensuu on aina erityinen paikka pelata

Shawn Huff ja Clifton Jones urheilutalolla vuonna 2003.

Miesten Korisliigan todellinen herkkupala pelataan keskiviikkona Joensuun areenassa, kun sarjataulukossa kahdeksantena oleva Kataja saa vastaansa tappiottoman Seagullsin. Helsinkiläiset ovat voittaneet kaikki kahdeksan otteluaan, Katajalla voittoja ja tappioita on neljä.

Areenan katsomossa nähdään myös Katajan kaikkien aikojen ensimmäinen jenkkivahvistus Leon Huff, kun taas seuran sadannes ulkomaalaisvahvistus Jordan Semple pelaa isäntien paidassa toisen kotipelinsä. Mutta kyllä parketillakin nähdään Huff, nimittäin ”Leksan” poika, Susijengi-kippari Shawn Huff.

– Joensuu on aina erityinen paikka pelata. Sinne on aina erilaiset fiilikset tulla. Kävin siellä pikkupoikana, kun isä pelasi divaria. Myös Hongan ajoilta on hyviä muistoja. Olen aina tiedostanut sen paikkakunnan historian merkityksen, Huff myöntää.

Huff tunnustaa, että pitkä matka Helsingistä Joensuuhun asettaa omat haasteensa.

– Joensuussa on vain niin vaikea voittaa. Jos sinne asti pystyy matkustamaan ja voittamaan, se maistuu vieläkin paremmalta.

Isän läsnäoloon peleissä Shawn on jo tottunut, mutta hän tunnustaa, että on kiva lisä, kun läheisiä on katsomossa.

– Ja etenkin isälle on hienoa päästä tapaamaan vanhoja Katajan joukkuekavereita sekä muita ystäviä sekä tuttuja ja katsoa oman pojan peliä. Hieno juttu.

Vastustajan riveistä löytyy kotimaista osaamista ja kokemusta vaikka muille jakaa. Maajoukkuepelaajat Tuukka Kotti ja Antti Kanervo täydennettynä luotettavalla Timo Heinosella. Siinä on Huffin ohella todella kova nelikko.

Nuorista pelaajista Max Besselink on todellinen superlupaus.

Jussi Laakson luotsaaman joukkueen jenkeistä pelintekijä Kendale McCullum (13,4/6,1/7,9s) valittiin jo lokakuun pelaajaksi. Sentteri Wayne Martin (16,6/6,6) on joukkueensa piste- ja levypalloykkönen.

– Meillä on hyvä jatkuvuus ja kokenut runko viime kaudesta. Siitä on ollut hyvä jatkaa, Huff iloitsee.

Lisäksi Seagulls on pystynyt pelaamaan parhaalla kokoonpanollaan lähes läpi kauden. Vain McCullum oli yhden ottelun sivussa.

– Terveys on tärkeää, ja tässä vaaditaan valtavasti onnea, että pelaajat pysyvät pelikunnossa.

Kataja on voittanut viimeiset kaksi peliään. Joukkueen terveystilanne on mennyt koko ajan parempaan suuntaan. Kapteeni Jamar Wilson palasi muutaman huilin jälkeen parketille lauantaina Turussa Ura Basketia vastaan esiintyen erittäin pirteästi. Myös Niko Mattilan odotetaan kuntoutuvan illan otteluun.

Päävalmentaja Petri Virtanen tunnustaa auliisti, että vastassa on valtakunnan tämän hetken ykkösjoukkue.

– Seagulls on erittäin kurinalainen joukkue, joka tekee vähän virheitä kummassakaan päässä kenttää. Meidän intensiteetin on oltava korkealla tasolla läpi ottelun, Virtanen suunnittelee.

– Kaikkinensa on hieno juttu päästä haastamaan sarjakärkeä.

Miesten Korisliigaa Kataja–Seagulls (Helsinki) Joensuun areenassa keskiviikkona kello 18.30