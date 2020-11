Huuhkajat yrittää kaataa Walesin ja nousta Kansojen liigan ykköstasolle

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue päättää Kansojen liigan urakkansa keskiviikkona illalla Wales-vierasottelulla. Walesin ja Huuhkajien välinen B-liigan kamppailu alkaa Cardiffissa Suomen aikaa kello 21.45.

Wales johtaa lohkoa pisteen erolla Suomeen. Voitolla Huuhkajat varmistaisi lohkon ykkössijan ja nousun Kansojen liigan ylimmälle tasolle, jolla pelaa useita lajin suurmaita. Suomi on voittanut Kansojen liigassa neljä ottelua ja hävinnyt kerran. Ainoa tappio on tullut kotipelissä Walesia vastaan.

– Wales on puolustanut todella hyvin ja napsinut niukkoja yhden maalin voittoja. Vastassa on maailmanluokan joukkue. Meille on iso haaste lyödä heidät etenkin kotonaan, jossa he ovat olleet todella vahvoja, päävalmentaja Markku Kanerva sanoi tiistaina kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa.

Walesin maali pysynyt koskemattomana

Wales ei ole päästänyt Kansojen liigassa yhtään maalia, kun sillä on takanaan viisi ottelua. Tasapeli tai voitto pitäisi sen lohkon kärjessä.

– Usein on nähty, että jos tasapeli riittää, se saattaa tehdä pelaamisesta hieman passiivista. Toisaalta voi sanoa toisin päin, että jos täytyy voittaa, puolustaminen saattaa unohtua ja tulee hyökättyä liikaa, Kanerva muistutti.

A-liigaan nousu olisi rahallisesti merkittävä. Lisäksi voitto veisi Suomen MM-karsintojen arvonnassa varmuudella kolmoskoriin. Kansojen liigan menestys saattaa avata myös väylän pääsylle MM-jatkokarsintoihin.

– Mielelläni mietin A-liigaa vasta sen jälkeen, kun olemme saavuttaneet sen paikan. Ilman muuta se on yksi unelmista, joita on tullut EM-kisapaikan saavuttamisen jälkeen.