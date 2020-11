Väliaikaiskapteeni Lundell tahditti HIFK:n hurjaa maalijuhlaa – "Ei ole vähään aikaan jännittänyt näin paljon"

Jääkiekkohyökkääjä Anton Lundell on kerännyt ylisanoja kuluneen vuoden aikana ja osoitti keskiviikkoillan liigaottelussa jälleen suurpelaajan elkeitä. 19-vuotias hyökkääjä puristi HIFK:n kirkkaimpana tähtenä mehut Jukureista ja saalisti hirmupisteet 2+4. HIFK riepotteli mikkeliläisvieraansa peräti 11–1.

Keskushyökkääjä nauttii suurta peliaikavastuuta kaukalossa, mutta nyt hän toimi myös HIFK:n kapteenina. Kapteeni Jere Sallinen ja vakiotuuraaja Ville Varakas olivat sivussa.

– Pakko myöntää, että ei ole vähään aikaan jännittänyt näin paljon. Muistan tämän pitkään, Lundell avasi kunniatehtävää.

Lundell aloitti maalikarkelot jo avausminuutilla ja osui toistamiseen toisessa erässä. Lisäksi hän rohmusi syötöt Juha Jääskän (2+1) toiseen maaliin sekä Johan Motinin (1+0) ja Teemu Tallbergin (2+3) osumiin. Tehomiehiin lukeutui myös ensimmäiset liigamaalinsa tehnyt Miro Väänänen (2+1).

– Hyvää tekemistä joukkueelta, ja saimme hyvän startin otteluun. Olimme heti kiinni pelissä. Onnistuminen alussa näytti suuntaa, Lundell summasi.

HIFK on kahminut pisteitä viidestä ottelusta peräkkäin ja paalutti asemiaan kärkikahinoissa. Jukurit on hävinnyt kauden kaikki kuusi vierasotteluaan. Yleisömäärä 3131 oli HIFK:n kotiotteluiden kauden heikoin, mutta suurin minkä edessä Jukurit on tällä kaudella kiekkoillut.

Ruma tappio veti päävalmentaja Marko Kauppisen mietteliääksi.

– En ole ikinä nähnyt vastaavaa. En pelaajana, enkä valmentajana, Kauppinen harmitteli joukkueensa huonoa latausta.