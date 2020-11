Mourinhon Tottenham joutuu ankaraan kuntopuntariin – lujimmat valioliigavastustajat osuvat vastaan lähiviikkoina

Jose Mourinhon komentama Tottenham joutuu ankaraan kuntopuntariin, kun Valioliiga heräilee maaottelutauolta. Liigassa Leicesterin jälkeen toisena oleva Tottenham kohtaa lauantaina kotipelissä alkukaudesta kompuroineen Manchester Cityn ja ensi viikon sunnuntaina vieraspelissä Chelsean.

Joulukuun puolivälin Liverpool-pelissä viimeistään selviää, tavoitteleeko Hotspur ensimmäistä liigamestaruuttaan 60 vuoteen. Edessä on ankara liigarumba, kun Valioliigassa pelataan yhdeksän sarjakierrosta ennen tammikuun toista päivää.

Tottenham on ottanut kauden kahdeksasta valioliigapelistään viisi voittoa ja kaksi tasapeliä. Tappioita on vain yksi, ja joukkue on sarjassa vain pisteen päässä sarjajohtaja Leicesteristä.

Leicesterin Tottenham kohtaa kotikentällään 19. joulukuuta vain kolme päivää Liverpool-ottelun jälkeen.

Alkukaudesta Tottenhamin tehot ovat olleet Harry Kanen ja korealaisen Heung-min Sonin varassa. Kane on tehnyt seitsemän maalia ja syöttänyt kahdeksan. Sonin saldo on 8+2.

– Sonin ja Kanen yhteistyö perustuu heidän ystävyyssuhteeseensa. He viihtyvät toistensa seurassa ja tykkäävät pelata yhdessä. He janoavat voittoja ja onnistumisia, eikä heidän välillään ole minkäänlaista kateutta, Mourinho kertoi ESPN:n kiinalaisen kumppanin Tencent sportin haastattelussa.

– Son on erittäin nopea ja Harry on uskomattoman hyvä pallollisena, todella huippuluokan pelaaja.

Jatkossa Mourinho odottaa vahvaa panosta myös joukkueen walesilaistähdeltä Gareth Balelta.

– Hänen on nyt aika päästä ajatuksesta, että hänen suorituksiaan verrataan muutaman vuoden takaisiin esityksiin. Hän tarvitsee peliinsä rauhallisuutta ja varmuutta. Se tulee askel kerrallaan kovan työn kautta, Mourinho arveli.

Tottenhamin lauantain vastus Manchester City on liigassa kymmenentenä. Sillä on seitsemästä ottelusta vain 12 pistettä, mikä on seuran heikoin avaus Pep Guardiolan viisivuotisessa valmennuksessa.

Cityn alku oli huono, mutta nyt peli näyttää olevan avautumassa, vaikka joukkueella on edelleen pulmia maalinteossa.

Cityn Ferran Torres on Espanjan Saksa-voiton jälkeen täynnä hattutempun tuomaa itseluottamusta. Lisäksi Gabriel Jesus ja Sergio Agüero ovat toipumassa loukkaantumisistaan pelikuntoon.

Näillä eväillä Guardiolan pitäisi päästä eroon joukkueen maalinteko-ongelmista.