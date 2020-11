Markku Kanerva ja Huuhkajat valmiina uusiin urotekoihin – yksi unelma ei toteutunut, mutta syksy toi paljon ensi vuodelle

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue päätti vaiheikkaan ja tunteikkaan vuotensa myöhään keskiviikkona Walesin Cardiffissa, kun Kansojen liiga saatiin päätökseen 1–3-tappiolla kotijoukkueelle. Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva myöntää A-liigaan nousun kariutumisen harmittavan, mutta silti syksy kokonaisuudessaan jätti paljon hyvää jälkeensä.

– Hieno homma oli jo itsessään se, että onneksi nämä syksyn kahdeksan peliä saatiin pelattua. Ja loppu, no en tiedä moniko odotti meidän tappelevan noususta Kansojen liigan viimeisessä ottelussa. Kyllä me osoitimme kuuluvamme B-liigan tasolle, vaikka viimeisen ottelun tappio olikin harmi, Kanerva miettii.

– Ohjelma oli tiivis, todella kova kaikille. Pelaajia joutui tai sai kierrättää, meillä oli näissä kahdeksassa ottelussa mukana 31 pelaajaa. Heistä 28 pelasi, se on aika iso määrä, mutta näyttömahdollisuuksia kovassa ympäristössä tuli ja tietoa saimme. Ja pelin taso oli kauttaaltaan hyvällä mallilla, hirveitä heilahduksia ei tullut, no Puola-peli (1–5-tappio) pois lukien. Hyökkäys ja puolustus oli hyvässä balanssissa, pidimme neljä kertaa maalin puhtaana ja ainoastaan kotipelissä Walesia vastaan emme tehneet maalia. Ja joukkue osoitti, että myös leveyttä riittää, päävalmentaja tiivisti vielä 2,5 kuukauden urakan.

Wales-tappio esti unelmistaan elävän ja niitä innolla täyttävän joukkueen nousun kilpailun ylimmälle tasolle, mutta onneksi haaveita ja tavoitteita piisaa ensi vuodellekin vaikka kuinka.

– Unelma A-liigaan noususta ei toteutunut, mutta olemme valmiina uusiin urotekoihin.

Pelejäkin piisaa, jos vain korona suo: ensi vuodelle Kanervan porukalle on luvassa hartaasti odotetun EM-lopputurnauksen ohella 8–10 MM-karsintaottelua.

– Tämän syksyn triplamaaottelut (loka- ja marraskuussa) olivat aika lailla samaa rytmiä kuin EM-turnauksessa. Niistä opimme organisointia, pelaajien kuormitusta, harjoitusten ja muun toiminnan sisällön suunnittelua. Kerään vielä palautetta pelaajilta tästä syksystä, mitä toiminnassamme pitäisi kenties muuttaa ja mikä taas toimii hyvin. Ja EM:ssäkin meillä on matkustelua. Näitä kaikkia on päästy kokemaan ja niitä justeerataan (kohti EM:ää).

MM-karsinnat vuoden 2022 lopputurnaukseen alkavat maaliskuun lopun tiukalla triplalla, vaikka toiveissa onkin helpottaa kolmen ottelun rypästä yhdellä kotipelillä. Tuo maaliskuun rupeama on näillä näkymin maajoukkueen seuraava tähtäin, vaikka Kanerva kaipaisikin vuoden alkuun leiritystä.

– Se on ollut, ja on vieläkin, suunnitelmissa. Mutta tammikuussa ei ole kansainvälistä otteluikkunaa, ja jos ei (koronapitävää) kuplaa saada, niin aika mahdotonta on. Aika epätodennäköiseltä näyttää, Kanerva pohtii talvileirin mahdollisuutta.

– Se olisi hyvä, talvileirit antavat mahdollisuuden tsekata pelaajia ja sieltä on aina noussut esiin pelaajia (maajoukkuekuvioihin), Kanerva toivoi vielä ja mainitsi, että päätöstä tammikuun alun leiristä pitäisi tehdä vielä tämän kuun aikana.

Oli leiriä tai ei, ensi vuodesta tulee kiireinen. Kanervan mukaan pelimäärä on "upea" ja jalkapalloa hengittävän miehen odotukset alkavat jo nousta vaikka takana on juuri päättynyt rankka rupeama.

– Mielenkiintoinen, haastava vuosi tulossa. Ajatukset alkavat jo siirtyä sinne, vaikka tässä olisikin itse kunkin hyvä vähän hengähtää, Kanerva nauraa.

– Ei tästä kovin helposti pääse aina irti, mutta on siihen keinoja. Liikunta on minulla aina ollut yksi niistä, Kanerva päätti ja kertoi suuntaavansa haastattelun päätyttyä lenkille.