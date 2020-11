Jokerien Joensuu koki koronan, ilo peleistä ja tulevasta: "En ala murehtia"

Korona on koetellut helsinkiläistä Jokereita. KHL-jääkiekkoliigan suomalaisjoukkue näyttäytyy silti sisukkaana.

Karanteeneja ja koronasairastumisia on ollut KHL:ssä kosolti, mutta toistuvasti Jokerien tähtäin kääntyy aina seuraavaan otteluun.

– Minulla on ollut korona. Se ei pelota, kun on niin vahvaa näyttöä, että nuorille perusterveille se on yleensä mieto tai kausi-influenssamainen sairaus, Jokeri-hyökkääjä Jesse Joensuu laukoo.

Jokerit kuuli uusimmista rajoituksista perjantaina harjoitusten jälkeen.

– En ala murehtia. Toivon vaan, että päästään pelaamaan kotona, ilman yleisöä tai yleisön kanssa, Joensuu kertoo.

Haastattelun jälkeen vahvistui, että lauantain kotipeliin Sotshia vastaan yleisö vielä pääsee lehtereille pian vanhojen koronasääntöjen mukaisesti. Maanantaina alkavat rajoitukset niin, että tiistain Dinamo Moskova -ottelu pelataan katsojitta.

– Ajattelin, nyt tämä alkaisi selkiintyä. Ilmeisesti asia ei ole näin, Joensuu jatkaa.

Hän muistelee, että ensimmäisen kerran seura testasi hänet koronan varalta elokuussa. Sittemmin tarkistuksia on kertynyt kymmeniä.

– Jokereissa tämä on hoidettu hyvin. Vaikka ei oltaisi karanteenissa, niin ollaan kuplassa. Hyvin vähän liikutaan ihmisten ilmoilla. Sen takia se ei ole pelottavaa.

Joensuu tunnetaan suorapuheisuudestaan. Korona-aiheestakaan hän ei kiertele. Tosiasiain tunnustaminen on viisautta myös kaukalossa.

– Tosi vaikea, erittäin vaikeaa. Peleissäkin. Ollut erikoinen kausi.

Jokeri-hyökkääjä kyselee, miksi täytyisi kaunistella, kuinka kovia äijiä tai ammattilaisia ollaan oltu. Peli on isoin nautinto ja niitä on ollut. Siitä pitää osata olla tyytyväinen.

– Henkisesti erittäin haastavaa jos ajattelee huippu-urheilun ja huippusuorituksen kannalta. Sataprosenttinen suoritus pitää saada, Joensuu puntaroi.

Pelaajat eivät ole samasta puusta. Joukkueen kopissa riittää kirjoa.

– Minulla ja varmaan aika monella muullakin, jotka ovat emotionaalisia eikä kylmäpäisiä aina, on tosi vaikeata.

Pelaajat elävät vahvasti pelirytmissä, tuloksissa, suorituksissa, ja palautuvat taas seuraavaan koitokseen.

– Kun sitä koko ajan rikotaan, se on vaikeaa.

Joensuu arvioi, että tulossa on parempaa. Optimismi siintää.

– Suurikaan vaikeus ei välttämättä ole huono asia tässä kohtaa. Että niitä ei tulisi sitten helmi-maaliskuussa, että ne käytäisiin nyt läpi, Joensuu toivoo.

– Luulen, että jos ajattelee huippu-urheilua ja jääkiekkoa, niin nyt varmaan käydään aika syvällä ja eletään tosi vaikeita aikoja.

Hän selvittää uutisointien arvioista ymmärtäneensä, että ensi syksyllä suomalaisista olisi rokotettu valtaosa.

– Nyt kun käydään syvällä, niin täältä on vain yksi tie ylöspäin – täysille katsomoille tulevaisuudessa ja silloin sitä arvostaa entistä enemmän, Joensuu linjaa.