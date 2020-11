Paine MM-kisojen siirtämiseksi kasvaa, HS peräänkuulutti pääkirjoituksessaan vastuullisuutta jääkiekkopäättäjiltä – Nummelan mukaan Valko-Venäjällä ei voi nykytilanteessa pelata

Ensi kevään jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen järjestäminen Valko-Venäjällä kerää yhä voimakkaampaa arvostelua.

Lauantaina asiaan otti kantaa Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan, joka vaati jääkiekkopäättäjiltä suoraselkäisyyttä.

– Suomalaisen jääkiekon päättäjien on syytä ilmoittaa heti ja suorin sanoin, ettei Suomi pelaa missään tapauksessa Valko-Venäjällä ensi keväänä. Muuten kiekkoleijonille kannattaa keksiä uusi nimi, joka viittaa johonkin ihan muuhun kuin rohkeuteen, pääkirjoituksessa vaadittiin.

Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela ei ota kantaa lehden esittämään nimenmuutosehdotukseen, vaan kertaa liiton suhtautumista tilanteeseen.

– Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että jääkiekon MM-kilpailuja ei voisi pelata Valko-Venäjällä keväällä. Tältä osin meidän linjamme ja mitä olemme viestineet Kansainväliselle jääkiekkoliitolle (IIHF) on hyvin selkeä, Nummela kertoo STT:lle.

– Ensisijainen vastuu ja toimenpidevelvollisuus on IIHF:llä. Heidän pitää tehdä ratkaisuja tässä asiassa. Sen jälkeen kun IIHF on tehnyt ratkaisunsa, on tarvittaessa meidän omien pohdintojemme aika. Pallo on IIHF:llä. Kun se on tehnyt oman ratkaisunsa, me katsomme onko meillä tarvetta tehdä oma ratkaisumme.

– Jääkiekkoliitto ja IIHF:n suomalainen varapuheenjohtaja Kalervo Kummola ovat molemmat kertoneet selvästi IIHF:lle, mitä ajattelemme asiasta.

"Tarvitaan varasuunnitelma"

MM-kilpailujen ympärillä on riittänyt puitavaa pitkin vuotta. Tilanne kärjistyi elokuussa, kun Aljaksandr Lukashenka valittiin jälleen Valko-Venäjän presidentiksi ja maassa alkoivat mielenosoitukset. Uutiset poliisiväkivallasta ja joukkopidätyksistä levisivät maailmalle. Vaaleja on pidetty laajalti epärehellisinä.

Loppukesästä toinen MM-isäntämaa Latvia ilmaisi haluttomuutensa järjestää MM-kilpailut yhdessä Valko-Venäjän kanssa. IIHF kertoi elokuussa STT:lle järjestelyjen jatkuvan normaalisti. Kansainvälinen jääkiekkoliitto on käsitellyt Valko-Venäjän kysymystä syksyn kokouksissaan, viimeksi tällä viikolla.

– A-sarjan jääkiekon MM-kilpailut ovat kansainvälisen jääkiekon piirissä vuoden tärkein yksittäinen tapahtuma. Olisi tärkeää, että kisat pystyttäisiin pelaamaan. Suomen kanta on selkeästi, että kisat pitää pelata paikassa, missä ne kokonaisuus arvioiden pystytään järjestämään, Nummela sanoo.

– Jo kaksi kuukautta sitten olemme viestittäneet Kansainväliselle jääkiekkoliitolle muiden Pohjoismaiden kanssa, että tarvitaan varasuunnitelma kisojen pelaamiseksi muualla, jos tilanne Valko-Venäjällä on sellainen, ettei siellä ole mahdollista pelata.

Kaksi uhkaa

Elokuisia Valko-Venäjän presidentinvaaleja on pidetty vilpillisinä, ja oppositio on vaatinut uusia vaaleja.

Pian vaalien jälkeen elokuussa presidentti Sauli Niinistö otti kantaa Ylen Ykkösaamussa Valko-Venäjän tilanteeseen ja jääkiekon MM-kisoihin. Presidentti kehotti tuolloin odottamaan vielä jonkin aikaa johtopäätösten tekemisessä.

Vaikka valta Valko-Venäjällä vaihtuisi ennen kevättä ja Valko-Venäjä saisi muiden osallistujamaiden hyväksynnän, koronavirus lienee keväälläkin MM-jääkiekon uhkana.

– Juuri nyt, vaikka Suomessa tilanne on parempi kuin muualla, Euroopassa ja muualla maailmalla tilanne on niin haastava, että tuskin missään voitaisiin järjestää MM-kilpailuja tavanomaisin järjestelyin, Nummela toteaa.

Tavanomaisilla järjestelyillä Nummela tarkoittaa, että otteluihin pääsee yleisöä eikä kisoja tarvitsisi pelata kuplassa.

IIHF:lle ja järjestäjämaille MM-kilpailut ovat merkittävä tulonlähde, joten otteluiden pelaaminen tyhjille katsomoille ei olisi mielekästä.

Pitkin kuluvaa vuotta urheilupiireissä on otettu kantaa rasismiin, ihmisoikeuksiin ja urheilijoiden hyvinvointiin.

Helsingin Sanomat otti lauantaisessa pääkirjoituksessaan kantaa myös siihen, että jääkiekko ei ole pysynyt mukana ajan muutoksessa.

– Luulen, että koko urheilumaailmalla jääkiekko mukaan lukien on tarvetta uudistua, jotta se vastaa omien sidosryhmiensä odotuksiin ja arvomaailmaan myös tämäntyyppisissä kysymyksissä, Nummela vastaa arvosteluun.