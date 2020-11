Ministeri Saarikko: Suomi kokoaa EU-maiden yhteistä vetoomusta Valko-Venäjän MM-kisojen vuoksi – ministeri tukenut lajiliiton kriittistä linjaa IIHF:ssä

Suomi kerää EU-maiden tukea vetoomukseen ihmisoikeuksien puolesta ensi kevään Valko-Venäjän jääkiekon MM-kisojen takia.

– Vetoomuksessa korostetaan, miten EU-maiden pitäisi kunnioittaa ihmisoikeussopimuksia ja syrjimättömyyttä ja miten näitä arvoja tulisi edistää yhteiskunnan kaikilla sektoreilla, urheilusta vastaava ministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo STT:lle.

Suomen aloitteesta syntynyt vetoomus liittyy yleisesti arvokisojen järjestämisen perusteisiin, mutta se annetaan juuri ensi kevään jääkiekkokisojen vuoksi. Vetoomus käsitellään 1. joulukuuta urheiluministerien kokouksessa, jonka puheenjohtajana toimii Saksa.

Kummola ei usko Minskin-kisoihin

Tiede- ja kulttuuriministeri Saarikko kertoo, että hän tukenut Suomen jääkiekkoliiton kriittistä suhtautumista siihen, että kisat pidettäisiin Valko-Venäjällä.

– Olen hyvin tyytyväinen siitä linjasta, mitä [IIHF:n varapuheenjohtaja] Kalervo Kummola myös kansainvälisen jääkiekkoliiton johdossa on edustanut, mutta asia on kesken ja mailla on erilaisia suhtautumisia tilanteeseen, Saarikko sanoo.

– Suomen jääkiekkoliiton suhtautuminen on ollut kriittinen, mutta viime kädessä päätöksen tekee lajiliitto.

Kummola on antanut kisojen järjestämisestä Valko-Venäjällä useita kriittisiä lausuntoja. Hän toisti kantansa Twitterissä lauantaina.

– Kantani Valko-Venäjän ihmisoikeuskysymyksiin ei näytä vieläkään olevan kaikille selvä, vaikka olen sen kymmenen kertaa sanonut. Mielestäni kisoja ei pidä viedä Minskiin ja uskon, että näin myös käy, Kummola kirjoitti.

Saarikon mukaan Suomen kanta ei yksinään riitä. EU-maiden vetoomuksen tarkoituksena on kerätä kannalle tukea IIHF:ää kohtaan.

Ministeri ei ainakaan vielä ota kantaa siihen, pitäisikö Suomen jättää pelaamatta Valko-Venäjällä, jos kisoja ei siirretä.

– Edetään vaihe kerrallaan. Nyt on olennaista, että saataisiin kansainvälinen rintama Suomen kanssa samoille linjoille.

Edelliskisojen alla vastaava vetoomus

Vastaava vetoomus annettiin myös vuonna 2013 edellisten Valko-Venäjällä pidettyjen jääkiekon MM-kisojen alla. Kyseisen vetoomuksen allekirjoitti EU-maiden enemmistö. Opetus- ja kulttuuriministeriön arvion mukaan myös uusitun vetoomuksen taakse saadaan suuri joukko jäsenmaita.

Päätöksen kisapaikasta tekee kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF, jolta ei tämän viikon kokouksessa odotuksista huolimatta saatu linjausta asiaan.

Ensi kevään jääkiekon MM-kisojen pelaaminen Valko-Venäjällä on kerännyt syksyn aikana voimakasta arvostelua sen jälkeen, kun maan istuva presidentti Aljaksandr Lukashenka valittiin jatkokaudelle laajasti vilpillisinä pidetyissä vaaleissa.

Lauantain pääkirjoituksessaan arvosteluun yhtyi Helsingin Sanomat, joka vaati jääkiekkopäättäjiltä suoraselkäisyyttä.

– Suomalaisen jääkiekon päättäjien on syytä ilmoittaa heti ja suorin sanoin, ettei Suomi pelaa missään tapauksessa Valko-Venäjällä ensi keväänä. Muuten kiekkoleijonille kannattaa keksiä uusi nimi, joka viittaa johonkin ihan muuhun kuin rohkeuteen, lehti kirjoitti pääkirjoituksessaan.

Kisoilla kaksi uhkaa

Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummelan mukaan Suomen liiton kanta on selvä ja viestitty IIHF:lle: jääkiekon MM-kilpailuja ei voitaisi liiton mukaan näillä näkymin pelata Valko-Venäjällä keväällä.

– Ensisijainen vastuu ja toimenpidevelvollisuus on IIHF:llä. Heidän pitää tehdä ratkaisuja tässä asiassa. Sen jälkeen kun IIHF on tehnyt ratkaisunsa, on tarvittaessa meidän omien pohdintojemme aika, Nummela sanoo STT:lle.

Loppukesästä toinen MM-isäntämaa Latvia ilmaisi haluttomuutensa järjestää MM-kilpailut yhdessä Valko-Venäjän kanssa. IIHF kertoi elokuussa STT:lle järjestelyjen jatkuvan normaalisti.

Nummela linjaa, että A-sarjan jääkiekon MM-kilpailut ovat kansainvälisen jääkiekon piirissä vuoden tärkein yksittäinen tapahtuma. Hänen mukaansa ne olisi tärkeää pystyä pelaamaan, kuitenkin sellaisessa paikassa, jossa ne kokonaisuus arvioiden pystytään järjestämään.

– Jo kaksi kuukautta sitten olemme viestittäneet Kansainväliselle jääkiekkoliitolle muiden Pohjoismaiden kanssa, että tarvitaan varasuunnitelma kisojen pelaamiseksi muualla, jos tilanne Valko-Venäjällä on sellainen, ettei siellä ole mahdollista pelata.

Vaikka valta Valko-Venäjällä vaihtuisi ennen kevättä ja Valko-Venäjä saisi muiden osallistujamaiden hyväksynnän, koronavirus lienee keväälläkin MM-jääkiekon uhkana.

– Juuri nyt, vaikka Suomessa tilanne on parempi kuin muualla, Euroopassa ja muualla maailmalla tilanne on niin haastava, että tuskin missään voitaisiin järjestää MM-kilpailuja tavanomaisin järjestelyin, Nummela toteaa.

Tavanomaisilla järjestelyillä Nummela tarkoittaa, että otteluihin pääsee yleisöä eikä kisoja tarvitsisi pelata kuplassa.

IIHF:lle ja järjestäjämaille MM-kilpailut ovat merkittävä tulonlähde, joten otteluiden pelaaminen tyhjille katsomoille ei olisi mielekästä.

Pitkin kuluvaa vuotta urheilupiireissä on otettu kantaa rasismiin, ihmisoikeuksiin ja urheilijoiden hyvinvointiin.