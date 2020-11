TPS vei vierasvoiton pitkällä liigakaavalla – "Ollaan tyytyväisiä kahdestakin pinnasta"

TPS:n laitahyökkääjä Timur Ibragimov teki näyttävillä harhautuksilla ratkaisun pitkän kaavan liigapelin voittolaukauskilpailussa. TPS otti 2–1-vierasvoiton.

TPS oli jo viemässä täyttä pottia Hämeenlinnasta kotiin Turkuun, mutta TuTossa kauden aloittanut, viidennen pelinsä HPK:ssa pelannut puolustaja Tarmo Reunanen tasoitti kauden avausmaalillaan vain 49 sekuntia ennen loppua.

– Sekava peli, jossa oli paljon jäähyjä. Osa jäähyistä oli aiheellisia, mutta osa oli ihmeellisiä jäähyjä. Se sekoitti pelirytmiä, Reunanen sanoi.

– Olen ampunut paljon. Osa on mennyt ohi ja osa päin. Nyt avausmaali ei kauheasti lohduta, Reunanen jatkoi.

HPK saalisti kolmen ottelun viikosta kolme sarjapistettä.

– Takana on kova viikko, josta kolme pistettä ei tietenkään tyydytä. Meillä on ollut paljon loukkaantumisia, ja paljon on ollut tärkeitä pelaajia poissa, Reunanen sanoi.

TPS:n varsinaisen peliajan molemmissa osumissa näkyvästi esillä ollut Juuso Pärssinen, 19, on vahvasti matkalla nuorten MM-kisoihin.

– Tärkeä ja hyvä voitto. Meillä oli mahdollisuudet kolmeen pisteeseen, mutta ollaan tyytyväisiä kahdestakin pinnasta, Pärssinen tuumasi.