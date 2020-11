Maailman syvin sukellusallas avattiin Puolassa – "Onhan tämä hauskaa, kuin leikkikenttä!"

Puolan pääkaupunki Varsovan lähellä sijaitsevassa Mszczonowissa on avattu 45,5 metriä syvä sukellukseen tarkoitettu allas. Keinotekoisia luolia ja maya-rauniokoristeita kätkevä allas on maailman syvin laatuaan.

Deepspot-nimisessä kompleksissa on myös pieni hylky, jota sukeltajat saavat tutkia. Altaassa on 8 000 kuutiometriä vettä eli yli 20 kertaa se määrä, joka on tavallisessa 25 metrin altaassa.

– Tämä on maailman syvin allas, Deepspotin johtaja Michal Braszczynski mainosti uutistoimisto AFP:lle altaan avajaisissa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Deepspotin kärkisija ei kuitenkaan kovin syvälle tulevaisuuteen kanna, sillä Britanniassa on suunnitelmissa avata 50 metriä syvä Blue Abyss -allas ensi vuonna.

Entistä ennätystä piti Italiassa sijaitseva 42 metriä syvä Montegrotto Terme.

Altaan avauspäivänä sukelsi AFP:n mukaan noin tusina asiakasta, joista kahdeksan oli kokeneita sukeltajia, jotka haluavat läpäistä sukellusohjaajan kokeen.

– Täällä ei ole mahtavia kaloja tai koralliriuttoja, joten eihän tämä ole mikään meren korvaaja. Mutta tämä on ehdottomasti hyvä paikka oppimiseen ja harjoitteluun avovesisukellusta varten. Ja onhan tämä hauskaa, kuin leikkikenttä sukeltajille! totesi kokenut sukeltaja Przemyslaw Kacprzak.

Sukellusnoviisi Jerzy Nowacki ihastui hänkin.

– Ensimmäisellä kerralla menimme viiteen metriin, mutta kun näkee ihan pohjalle asti – hylyn, luolat – se on upeaa!

Allasta käytetään jatkossa myös palomiesten ja armeijan harjoittelupaikkana, kertoi johtaja Braszczynski.

Altaalle tuli hintaa noin 40 miljoonaa zlotya eli 8,9 miljoonaa euroa.