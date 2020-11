Napolin upottanut Ibrahimovic sai kehut vastustajan valmentajalta – "Zlatan on vahvempi nyt kuin 10–12 vuotta sitten"

Jalkapallon ruotsalaissuuruus Zlatan Ibrahimovic ei osoita merkkejä vanhenemisesta. 39-vuotias hyökkääjä on edelleen väkevässä maalivireessä ja upotti myöhään sunnuntai-iltana pelatussa ottelussa Napolin kahdella täysosumallaan. AC Milan kukisti Napolin lopulta 3–1.

– Zlatan on vahvempi nyt kuin 10–12 vuotta sitten, Napolin valmentaja Gennaro Gattuso kehui AC Milanista hänelle tuttua pelikaveria.

– AC Milan uskoo vahvasti "Ibraan", ja hänen joukkuetoverinsa luottavat häneen sataprosenttisesti. Minun mielestäni heidän joukkueensa ei ole vahvin, mutta heillä on oikea mentaliteetti, Gattuso suitsutti Italian Serie A:ta johtavaa entistä seuraansa.

Ibrahimovic osui ensimmäisen kerran 20. minuutilla ja tuplasi johdon toisen jakson alkupuolella. Napoli kavensi puolisen tuntia ennen loppua, mutta pilasi kirinsä Tiemoue Bakayokon punaisella kortilla ja pelasi lopun vajaalla.

Ibrahimovic ei enää lopussa häärinyt Napolin kiusana, koska ruotsalainen vaihdettiin kentältä 79. minuutilla lihasvamman vuoksi. Hyökkääjän kausi on ollut rikkonainen muun muassa koronaviruksen vuoksi, mutta hän on tehnyt maalin jokaisessa kuudessa liigaottelussaan ja on Serie A:n maalipörssin kärjessä kaikkiaan kymmenellä osumalla.