Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen luottopelaajiin kuuluva Robin Lod väläytti maalivainuaan Pohjois-Amerikan MLS-sarjan pudotuspeleissä, kun hän teki Minnesotan toisen maalin ottelussa Coloradoa vastaan. Minnesota voitti 3–0 ja eteni puolivälieriin.

Maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa pelatussa ottelussa Lod tuplasi joukkueensa johdon 54. minuutilla ja antoi tulitukea kahdesti osuneelle Kevin Molinolle. Lod sai pallon vastahyökkäyksessä ja viimeisteli vasemmalla jalalla maalin takakulmaan.

MLS:n suomalaisista Lod on ainoa, jonka joukkue on vielä mukana pudotuspeleissä. Viikonloppuna Lassi Lappalaisen ja Jukka Raitalan Montreal sekä Alexander Ringin New York City putosivat jatkosta. Minnesota kohtaa seuraavaksi Kansas Cityn.

Mainos alkaa

Mainos päättyy