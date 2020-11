Juhamatti Aaltonen siirtyy työttömien pelaajien jäiltä Raksilaan – "Ihan samanlaista treeniä ollaan päästy vetämään"

Jääkiekkoliigassa pelaava Oulun Kärpät kiinnitti loppukauden sopimuksella hyökkääjä Juhamatti Aaltosen, joka on edustanut oululaisjoukkuetta kaikkiaan yhdeksällä liigakaudella. Tiedotteen mukaan Aaltonen on viettänyt syksyn Helsingissä perheensä kanssa ja harjoitellut sopimuksettomien pelaajien kanssa.

– Ei meidän treenaaminen ole sen kummemmin eronnut minkään normaalin joukkueen treeneistä. Ihan samanlaista treeniä ollaan päästy vetämään. Pelit vain ovat puuttuneet, Aaltonen kommentoi.

– Kyllä tässä hyvässä kunnossa ollaan, eli siitä ei ainakaan jää homma kiinni. Pelikunto tulee tietenkin vain pelaamalla. Tosi hyvillä fiiliksillä olen tulossa Ouluun. Viime keväänä hommat jäivät vähän kesken, niin tullaan nyt viimeistelemään ne.

Aaltonen, 35, on pelannut liigatasolla kaikkiaan 431 runkosarjaottelua pistein 130+160=290. Kärppien lisäksi hän on edustanut HIFK:ta ja Pelicansia. Ulkomaiden sarjoista tutuiksi ovat tulleet KHL sekä Ruotsin ja Sveitsin pääsarjat. Oikealta laukova hyökkääjä on moninkertainen arvokilpailukävijä ja vuoden 2011 maailmanmestari.

Korvaaja Puljujärvelle

Kärpät varautuu Aaltosen pestaamisella Jesse Puljujärven lähtöön. Puljujärvi teki syksyllä uuden NHL-sopimuksen ja matkustaa rapakon taakse sitten, kun NHL:n harjoitusleirin alkavat. Kauden odotetaan alkavan tammikuussa.

– Siinä vaiheessa, kun Jesse Puljujärvi teki NHL-sopimuksen, oli selvää, että hankimme siihen kärkeen vielä hyökkääjän. Nyt kun Jessen lähtö joukkueesta lähestyy, niin Juhamatti Aaltonen tuttuna pelaajana oli kärkinimenä, kun käytiin vaihtoehtoja läpi, Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho taustoitti.