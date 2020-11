"Ei tässä tilanteessa edes tiedä ketä siellä pelaa" – Sasu Salin ja koripallomaajoukkue valmistautuvat EM-karsintoihin helsinkiläisen hotellin koronakuplassa

Suomen koripallomaajoukkue valmistautuu tuleviin EM-karsintapeleihinsä koronakuplassa, mikä tarkoittaa joukkueelle varattua omaa kerrosta helsinkiläishotellissa, ruokailua muista hotellivieraista eristetyssä tilassa, bussimatkoja areenalle ja takaisin. Ja paljon aikaa hotellissa.

Takamies Sasu Salin oli saapunut Espanjasta Suomeen maanantain ja tiistain välisenä yönä ja asensi tiistaina Playstationia hotellihuoneeseensa. Korona-ajan alusta lähtien Salin on pelannut nettiyhteydellä Ilari Seppälän ja Carl Lindbomin kanssa Call of Dutya.

– Se vähän vaihtelee, kuka meistä on paras. Calle on kehittynyt. Hän oli alussa huonoin. Ehkä tilastoissa minä olen paras, mutta aika tasaisia me olemme. Näitä tilastoja tässä on lähinnä tullut tutkittua. Älä kysy Georgiasta, Salin naureskeli puhelimitse.

Suomen lauantaisen vastustajan Georgian ja maanantaisen vastustajan Serbian kokoonpanoista ei korona-aikana ole täyttä varmuutta ennen kuin aloitusheitto on lähtenyt ilmoille.

– Ei tässä tilanteessa edes tiedä, keitä siellä pelaa, ennen kuin sen pelipäivänä näkee kentällä. Kyllä näiden karsintojen juju on, että pitää keskittyä omaan peliin ja mennä omilla vahvuuksilla, Salin ennakoi.

Koponen ja Möttölä karanteeniin

Koronapandemian aiheuttama epävarmuus iski myös Suomen kokoonpanoon Salinin haastattelun jälkeen. Suomen piti saada takakentälleen pitkästä aikaa paras pelinjohtajansa Petteri Koponen, joka on ollut viime vuosien karsintapeleistä toistuvasti poissa Euroliigan pelien takia.

Keskiviikkoiltapäivänä selvisi kuitenkin, että Koponen joutuu jäämään molemmista peleistä pois korona-altistuksen takia. Saman kohtalon koki apuvalmentaja Hanno Möttölä.

Koponen olisi tuonut Suomen joukkueeseen sen kipeimmin kaipaamaan erityisosaamista, heittopaikkojen luomista ja pelinjohtamista. Georgian valtti on amerikkalaistaustainen pelinjohtaja Thad McFadden, joka loisti helmikuun kahdessa karsintapelissä keräämällä keskimäärin 25,5 pistettä ja 6,5 syöttöä.

Georgialla on syksyyn 2022 lykkäytyneiden kisojen isäntänä automaattinen paikka lopputurnauksessa, ja Suomelle riittää karsintalohkon kolmen muun maan joukossa kahden parhaan joukkoon sijoittuminen. Helmikuussa Suomi avasi karsinnat rökäletappiolla Serbialle ja niukalla kirivoitolla Sveitsistä.

Georgia avasi helmikuussa karsinnat voittamalla sekä Sveitsin että Serbian. Varsinkin jälkimmäistä tulosta voi pitää yllätyksenä.

– Kyllä heillä on hyvä jengi, vaikka joukossa ei ehkä ole niin nimekkäitä kavereita. He ovat tasaisen vahvoja. Heillä on iskukykyä, mutta ehkä ihan kaikki eivät ole paikalla sen perusteella, mitä olen kuullut, Salin ennakoi.