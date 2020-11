Manchester City varmisti jatkopaikan Mestarien liigassa

Englantilaisseura Manchester City varasi paikan jalkapallon Mestarien liigan 16 parhaan joukkoon, kun se kukisti alkulohko C:n varhaispelissä kreikkalaisen Olympiakosin 1–0. Ottelun ainokaisen viimeisteli 36. minuutilla Phil Foden.

City on voittanut kaikki neljä lohkopeliään. Olympiakosilla on koossa kolme pistettä. Lohkon myöhäispelissä nollakerholainen Marseille kohtaa kotonaan Porton, jolla on kolmesta ottelusta kuusi pistettä.

Illan toisessa varhaispelissä saksalainen Mönchengladbach murskasi B-lohkossa kotonaan ukrainalaisen Shahtar Donetskin 4–0. Gladbachille maalasivat Lars Stindl, Nico Elvedi, Breel Embolo ja Oscar Wendt.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Gladbach johtaa lohkoa kerättyään kahdeksan pistettä. Donetskilla on neljä, samoin kuin illalla Interin vieraissa kohtaavalla Real Madridilla. Inter on kolmen pelin jälkeen kahdessa pisteessä.