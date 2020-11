Kontiolahden maailmancupissa todettiin koronavirustapauksia - Venäjän, Latvian ja Moldovan joukkueiden jäsenet antoivat positiivisia testituloksia

Positiivisia koronatestituloksia on havaittu Venäjän, Latvian ja Moldovan joukkueissa ensimmäisten koronatestien yhteydessä. Joukkueiden jäsenet on eristetty, IBU tiedottaa.

IBU:n mukaan tapauksista on kerrottu terveysviranomaisille, jotka päättävät jatkotoimista.

Kontiolahden maailmancup alkaa lauantaina miesten ja naisten normaalimatkoilla. Sunnuntaina kisaohjelmassa ovat pikamatkat. Maailmancup jatkuu Kontiolahdella myös ensi viikolla, minkä jälkeen se siirtyy Itävaltaan.

