Lewandowski nousi legendaarisen Raulin rinnalle – puolalaistähti on Mestarien liigan kaikkien aikojen maalipörssissä jaetulla kolmossijalla

Puolalaistähti Robert Lewandowski nousi jaetulle kolmospaikalle jalkapallon Mestarien liigan kaikkien aikojen maalipörssissä. Hän jakaa kolmossijan uransa lopettaneen Raulin kanssa.

Lewandowski viimeisteli keskiviikkona Bayern Münchenin avausmaalin, kun joukkue voitti kotonaan Salzburgin 3–1. Voitto varmisti hallitsevan mestarin Bayernin pääsyn neljännesvälieriin.

Lewandowskin edellä Mestarien liigan kaikkien aikojen maalipörssissä ovat Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi. He tosin ovat puolalaiselta kaukana, sillä Ronaldo on tehnyt 131 ja Messi 118 osumaa. Lewandowskin Mestarien liigan maalimäärä on 71.

Bayernin tavoin Manchester City varmisti keskiviikkona pudotuspelipaikkansa hakemalla Olympiakosista 1–0-vierasvoiton.

Lewandowski on ollut tällä kaudella hurjassa maalivireessä, sillä hän on tehnyt seitsemässä Saksan Bundesliigan pelissään 11 maalia. Mestarien liigassa osumia on kertynyt neljässä ottelussa kolme.

– Hän tekee todella paljon töitä joukkueen eteen. Ei tarvitse edes sanoa, millainen maalintekouhka hän on, mutta hän on tärkeä myös puolustuksellemme. Hän on maailman paras keskushyökkääjä, Bayernin päävalmentaja Hans-Dieter Flick on ylistänyt Lewandowskia Euroopan jalkapalloliiton Uefan mukaan.

Kuusi joukkuetta varmistanut jatkopaikkansa

Bayernin ja Cityn lisäksi neljännesvälierissä nähdään varmuudella Barcelona, Chelsea, Juventus ja Sevilla, jotka lunastivat paikkansa tiistaina.

Liverpoolille keskiviikko oli vaikea, sillä joukkue hävisi kotonaan Atalantalle 0–2. Vain kolme viikkoa aiemmin Liverpool oli murskannut Atalantan vieraissa 5–0.

– Vaikeasta pelistä ansaittu tappio, Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp harmitteli keskiviikon kamppailua AFP:lle.

Yhdeksän pistettä kerännyt Liverpool johtaa lohkoaan, mutta ei voi olla varma jatkopaikastaan. Ajax ja Atalanta hengittävät kahden pisteen päässä niskaan, kun alkulohkoja on kaksi kierrosta jäljellä.