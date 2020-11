Myös Puolan ja Italian joukkueissa todettu koronavirustartuntoja Kontiolahdella - tapahtumajohtaja on varma, että lauantaina kilpaillaan

Kansainvälinen ampumahiihtoliitto tiedotti perjantaina puolen päivän aikaan Twitterissä, että myös Puolan ja Italian joukkueiden jäsenten koronavirustesteissä on tullut positiivisia tuloksia.

IBU:n mukaan joukkueet ja tartunnan saaneiden kontaktit on tavoitettu ja heidät on määrätty karanteeniin.

– Kyllä, näin IBU:n tiedotteessa luki. Puolan ja Italian joukkueista on löytynyt positiivisia koronanäytteitä, vahvisti Kontiolahden maailmancupin tapahtumajohtaja Sami Leinonen Karjalaiselle perjantaina.

– Siun sote tutkii nyt, mitä näiden tapausten taustalta löytyy. Siun sote tekee tosi hartaasti töitä sen eteen, että joukkueet lähettäisivät tietoja selvityksiä varten. Tarkoituksena on saada oikeat henkilöt karanteeniin, ja vapaaksi ne henkilöt, jotka eivät ole olleet tekemisissä positiivisen näytteen antaneiden kanssa.

Torstaina paljastui, että ampumahiihdon maailmancup-kilpailuihin Kontiolahdelle saapuneilla henkilöillä oli todettu yhteensä 13 koronavirustartuntaa. Nämä tartunnat olivat Venäjän, Moldovan, Ranskan, Latvian ja Romanian joukkueissa.

Moldovan ja Romanian joukkueet on asetettu kokonaisuudessaan karanteeniin, muissa joukkueissa karanteeniin on joutunut yksittäisiä henkilöitä. IBU kertoi Twitterissä, että Italian joukkueen kohdalla terveysviranomaiset ovat todenneet, ettei koko joukkuetta ole tarvetta laittaa karanteeniin.

– Käsitykseni mukaan IBU on jossakin tiedotuskanavassaan kertonut, että Venäjän joukkueessa on kuusi henkilöä asetettu karanteeniin ja loput joukkueesta on vapautettu karanteenista, Leinonen kertoi perjantaina.

Leinonen uskoi tuoreimpien tartuntatapausten jälkeen, että kisat käynnistyvät aikataulun mukaisesti lauantaina.

– Olen varma siitä, että lauantaina kilpaillaan, hän sanoi.

Päivitetty klo 12.56: Lisätty Sami Leinosen kommentit.

