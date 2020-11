Newcastle tykitti viime hetkillä otteluvoittoon

Englannin Valioliigassa jalkapallojoukkue Newcastle pääsi iskemään kahdesti aivan perjantain myöhäisottelun viimeisillä minuuteilla. Ottelu Crystal Palacea vastaan päättyi 2–0.

Ennen Newcastlen maalitykitystä vaikutti siltä, että joukkueet olivat tyytymässä tasapisteisiin.

Newcastlelaiset iskivät Crystal Palacen verkkoon ottelun 88. ja 89. minuutilla. Ensimmäisen maalin laukoi Callum Wilson Joelintonin syötöstä. Pian Wilson pelasi pallon Joelintonille, jonka laukaus meni kimmokkeen kautta maaliin.

Kymmenen ottelun jälkeen Newcastle on liigassa sijalla kymmenen. Newcastle ohitti sarjataulukossa Manchester Cityn, Manchester Unitedin ja Arsenalin, joista jokainen on pelannut vähemmän otteluita. Crystal Palace pitää 13. sijaa. Newcastlella on nyt 14 pistettä ja Crystal Palacella 13.