Shawn Huff on rikkonut rutiinejaan EM-karsinnan edellä

Rutiinit helpottavat elämää ja elämä koronakuplassa voi olla yhtä rutiinia, mutta saman toistaminen voi myös sokeuttaa. Shawn Huff kertoo tietoisesti rikkoneensa rutiinejaan viettäessään viime päivät helsinkiläiseen hotelliin rakennetussa koronakuplassa EM-karsintapeleihin valmistautuvan koripallomaajoukkueen mukana.

– Yleensä kun asetutaan istumaan ruokailussa, yleensä istutaan aina samoilla paikoilla. Olen päättänyt täällä kuplassa, että vaihdan jokaisessa ruokailussa pöytää. Näin näkee vähän eri naamoja, Huff kertoi puhelimitse.

Tämä on osa Huffin osaa kapteenina.

– Pelillisesti koetan neuvoa missä pystyn ja yritän vähän vitsailla, ettei tunnelma olisi liian totinen.

Huff, 36, on virkaiältään vanhin maajoukkueen kokoonpanossa olevista pelaajista. Hän pelasi ensimmäisen maaottelunsa 2003.

– Paljon on muuttunut siitä. Pelaajat käyvät läpi samankaltaiset vaiheet. Aluksi haet omaa roolia ja koetat kehittyä mahdollisimman paljon. Jossain vaiheessa tiedät mitä olet ja vakiinnutat asemasi. Sitten tulet lopulta siihen vaiheeseen, että voit alkaa kertoa muille mitä tiedät. Tavallaan jatkat sitä perinnettä, jonka vanhemmat pelaajat ovat aiemmin aloittaneet. Minä olen nyt siinä vaiheessa. Koetan jakaa kokemuksiani, koetan pitää joukkueen yhtenäisenä ja fiiliksen hyvänä. Tärkeää on, että jokainen pelaaja otetaan huomioon ja että jokainen tuntee olevansa tärkeä.

Huff kertoo jo aloittaneensa valmistautumisen peliuran jälkeiseen elämään. Hän käy Kansainvälisen koripalloliiton Fiban Time out 2.0 -koulutusprojektia, jonka tarkoitus on helpottaa koripalloilijoiden siirtymistä seuraavaan etappiin urheilu-uran päättymisen jälkeen.

– Olen innokas kokeilemaan uusia juttuja, ja ainakin tiedän, mitä en halua tehdä. En halua ryhtyä valmentamaan, se näyttää niin stressaavalta, vaikka kun nyt sanon näin, niin varmaan jään tästä kiinni viiden vuoden päästä. Olen yrittänyt hypätä erilaisiin projekteihin, mutta vielä jää nähtäväksi, mitkä niistä toteutuvat. Jos ne tapahtuvat, ne tapahtuvat.

.Euroopassa ei ole helppoja pelejä.

Suomi kohtaa tänä iltana Georgian Espoon Areenassa, jonne ei oteta yleisöä koronapandemian takia. Georgialla on varma paikka EM-lopputurnauksessa, mutta se avasi karsinnat helmikuussa kahdella voitolla.

– Georgia on kookas ja pelaa fyysisesti. Heillä on myös taitoa. Olen sanonut ennenkin, että Euroopassa ei ole helppoja pelejä. Tämä on taistelua, Huff ennakoi.

EM-karsinnoissa Suomi ei tälläkään kertaa saa kokoon kaikkia parhaita pelaajiaan. Pelinjohtajan paikalle Suomen piti saada pitkästä aikaa Petteri Koponen, mutta korona-altistuminen pudotti hänet kokoonpanosta.

– Jos mietitään mitä tahansa palloilulajia, niin kyky luoda itsellensä korinteko- tai maalintekopaikka on todella tärkeä ja harvinainen. Petteri on siinä aivan kullanarvoinen. Harvoin joukkueessa voi olla liikaa pelintekijöitä. Se on taito, josta palkitaan maailmalla, Huff pohti.