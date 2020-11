Mike Tyson pudotti painoa liki 50 kiloa näytöskohtaamista varten – "Se kertoo jossain määrin siitä, että olen idiootti"

Raskaansarjan nyrkkeilysuuruus Mike Tyson on valmistautunut tiukasti Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä järjestettävään nyrkkeilyn näytösotteluun Los Angelesissa. Tyson, 54, kohtaa kehässä 51-vuotiaan Roy Jones Juniorin.

Vuonna 2005 Kevin McBribelle hävinnyt ja eläköitynyt Tyson on pudottanut ottelua varten painoa liki 50 kiloa.

– En tiedä, kuka olin silloin (2005). Nyt minua miellyttää se, kuka olen. En ollut kiinnostunut viimeisestä ottelustani, mutta olen kiinnostunut nyt, Tyson sanoi lehdistötilaisuudessa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Painonpudotusprosessi alkoi Tysonin mukaan 15 minuutin juoksumattosessioilla, jotka venyivät lopulta kahteen tuntiin. Sitten mukaan tulivat lyönti- ja sparrausharjoitukset.

– Minä kuulun tänne. Se kertoo jossain määrin siitä, että olen idiootti. Mutta toinen puoleni sanoo, että pystyn tekemään ja saavuttamaan asioita.

Kehässä erityissäännöt

Tyson voitti urallaan 50 ottelua, joista 44 tyrmäyksellä. Tappioita tuli kuusi. Viimeksi vuonna 2018 otelleen Jonesin voitto-tappiotilasto on 66–9. Voitoista 47 on syntynyt tyrmäyksellä.

Tulevassa ottelussa tyrmäyksiä ei kuitenkaan nähdä, sillä ottelun säännöt kieltävät sen. DAZN-sivuston mukaan Tyson ja Jones Junior ottelevat kahdeksan kierrosta tavallisen kahdentoista sijaan. Kierroksen kesto on kaksi minuuttia.

Ottelu myös keskeytetään, jos jompikumpi ottelijoista saa haavan.

Tyson kulki 1980- ja 90-luvuilla voitosta voittoon ja rypi yksityiselämän skandaaleissa. Nykyään nyrkkeily näyttelee miehen elämässä pienempää osaa.

– Lajissa ei ole enää samanlaista vetoa. Aika tekee ihmisen nöyräksi, ja sitä haluaa nähdä lastensa kasvavan, Tyson totesi.

Jonesin tavoitteet ovat edelleen tiukasti kamppailulajien maailmassa. Hän on väläytellyt muun muassa kohtaamista vapaaottelija Anderson Silvan kanssa.

– Jos tämä ottelu menee hyvin, olen varma, että se (Silva-ottelu) on seuraavana vuorossa. Minun on vaikea uskoa, että pystyn yhä säilyttämään nopeuteni 51-vuotiaana. Se on hulluinta, Jones sanoi.