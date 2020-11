Suomen ampumahiihtomaajoukkue toivoo viikonloppuna lentävää lähtöä maailmancup-kauteen, joka alkaa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2007 kotoisista maisemista, Pohjois-Karjalan Kontiolahdelta.

Suomalaiset kaipaavat onnenpotkua, sillä alkava kausi on 15 vuoteen ensimmäinen, kun maajoukkue joutuu maailmancupissa tulemaan toimeen ilman lajin pitkäaikaista keulakuvaa Kaisa Mäkäräistä. Tänään kisattavilla normaalimatkoilla eniten odotetaan Mari Ederiltä ja Tero Seppälältä.

Heitä yhdistää se, että kumpikin venyi viime kauden parhaaseen suoritukseensa kauden loppumetreillä, kun Eder oli maaliskuun alussa Tshekin Nove Meston maailmancupissa naisten sprintin neljäs ja Seppälä päivää myöhemmin samalla matkalla miehissä seitsemäs.

Pitkällä urallaan Eder, 33, on voittanut kaksi maailmancupin kisaa ja ollut MM-nelonen, mutta vastapainoksi pettymykset ovat valmistaneet häntä kovimman kautta tulevaan kauteen, joka on poikkeuksellinen.

– Tässä tilanteessa pitää olla henkisesti valmis siihen, ettei kaikki ole omissa käsissä, vaikka yrittäisi ottaa kaiken huomioon. Riittää, että taustajoukoissa on yksi koronatartunta, niin niskaan voi lävähtää kilpailukielto, Eder huomauttaa.

Ederin menestys on kulkenut käsi kädessä hänen ampumasuoritustensa kanssa. Kun taulut kaatuvat, sijoitus on yleensä top-kympissä.

Itävallan Thalgaussa puolisonsa Benjamin Ederin kanssa asuva Eder-Laukkanen on saanut ampumiseensa apua nykyisestä kotimaastaan. Sitä on antanut Itävallassa nuoria valmentava Marcus Michelak.

– Ammunnan eteen on ainakin tehty töitä. Välillä tuntuu, että näinkin vanha koira voi oppia uusia temppuja, mutta on päiviä, kun tuntuu, ettei homma kulje ollenkaan, Eder on kuvaillut.

Hänen tavoitteensa on petrata ampumistaan rasitustilassa. Pitäisi pystyä siirtämään rutiinitason perusvarma ammunta sujumaan myös kovemmassa fyysisessä kuormituksessa.

Eder vietti kesän pitkälti Itävallassa. Suomeen hän saapui harjoittelemaan syys-lokakuussa.

Läheltä Enoa kotoisin oleva Eder ei tällä kertaa Kontiolahdella saa taakseen kotiseutuhenkistä kannustusta, koska katsojia ei koronatilanteen takia ampumahiihtostadionille lasketa.

– Muutenkaan emme näinä päivinä kaupungilla ihmisten ilmoilla pyöri emmekä kohtaa paikallisia. Yritämme oman joukkueen sisällä pysytellä pienissä ryhmissä.

Seppälä, 24, hinasi viime kaudella parhaan maailmancupin kokonaissijoituksensa reilun kahden vuoden takaiselta 61. tilalta 37:nneksi. Samanlainen parannus alkavalla kaudella merkitsisi todellista kansainvälistä läpimurtoa.

– Maailmancupissa kun pysyisi 25 parhaan joukossa, pääsisi yhteislähtökisoihin ilman karsintaa. Sen voisi laittaa tavoitteeksi, Seppälä aprikoi.

Nove Meston seitsemäs sija antoi toisen polven huippuampumahiihtäjälle uskoa, että maailman kärki tulee pikku hiljaa selkä edellä vastaan.

– Se antoi treenikaudelle virtaa, suomalaismiesten paras hiihtäjä Seppälä myöntää.