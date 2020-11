IS: Kontiolahdella positiivisen koronanäytteen antanut venäläisurheilija nostatti kohun Venäjällä ja vaatii uutta testiä

Venäläinen ampumahiihtäjä Anton Babikov on yksi positiivisen koronavirusnäytteen antaneista urheilijoista. Babikovin näyte osoittautui positiiviseksi, kun hän saapui Joensuuhun Kontiolahden ampumahiihtokisoihin.

Ilta-Sanomien mukaan Babikov uskoo, että hänen testituloksessaan on virhe.

– En voi vielä uskoa, että minulla on jokin virus. Haluaisin tehdä uuden testin, Babikov sanoi Ilta-Sanomien mukaan venäläisessä Vse na Matsh -lähetyksessä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Babikov kertoi myös, että hän ei voi ymmärtää, mistä hän olisi voinut saada tartunnan.

Ilta-Sanomien mukaan useilla venäläisillä urheilusivustoilla uskotaan, että testituloksessa on virhe. Sivustoilla on kyseenalaistettu myös se, miksi Babikoville ei ole tehty uusintatestiä, vaikka hän on sitä pyytänyt.

Venäjän ampumahiihtojoukkueen päävalmentaja Valeri Polhovski kertoi uutistoimisto Tassille, että he yrittävät vaatia Babikoville nopeutettua uusintatestiä.

Siun soten tartuntatautiviranomaiset ovat asettaneet Babikovin karanteeniin eikä hän voi osallistua kilpailuun.

Lue myös: Kaisa Mäkäräinen ei ole huolissaan Kontiolahden kilpailujen koronavirustapauksista - "Kaupunkilaisten ei tarvitse ajatella, että nämä kilpailijat lisäisivät täällä tautia"

Myös Puolan ja Italian joukkueissa todettu koronavirustartuntoja Kontiolahdella - tapahtumajohtaja on varma, että lauantaina kilpaillaan