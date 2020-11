Kimi Räikkönen on karsiutunut formula ykkösten Bahrainin gp:n aika-ajon toisesta osiosta. Alfa Romeolla ajava Räikkönen oli ensimmäisen osion 17:s ja tippui jatkosta.

Mercedeksen Valtteri Bottas on selviytynyt aika-ajon päätösosioon formula ykkösten Bahrainin gp:ssä. Bottas on kahden ajetun osion jälkeen kolmantena. Hän on jäänyt tallikaveristaan Lewis Hamiltonista 0,477 sekuntia.

Mercedes-kaksikon välissä on Red Bullin Max Verstappen.

Päätösosiosta eli kymmenen parhaan ulkopuolelle jäivät muun muassa molemmat Ferrari-kuljettajat Charles Leclerc ja Sebastian Vettel sekä Turkin gp:ssä paalupaikan napannut Racing Pointin Lance Stroll.