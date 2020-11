Kolumni: Ampumahiihtoväen on nyt pakko toimia tarkasti

Ampumahiihdon maailmancupin kisojen järjestäminen Kontiolahdella näin heikentyneenä korona-aikana on aiheuttanut huolta Pohjois-Karjalan ihmisissä. Ennen kisojen alkamista Joensuussa tehdyissä koronatesteissä todettiin positiivisia tuloksia useiden eri maiden henkilöillä.

Mikä pahinta, eri puolilta maailmaa Joensuuhun saapunut väki ei ole malttanut täysin pysyä omassa koronakuplassaan, vaan osa väestä on lähtenyt pyörimään kaupungille, myös ilman kasvomaskia. Tällaista toimintaa ei voi hyväksyä näinä aikoina, ja tällaiset tempaukset ja liikkumiset luovat negatiivista leimaa koko tapahtuman ylle.

Joukkueita on nuhdeltu ja varoitettu, ja seuraavaksi Kansainvälisen ampumahiihtoliiton IBU:n pitää ottaa käyttöön tiukat sanktiot, jos joukkueiden oleminen niin sanotussa kuplassa ei toimi.

Maailmancupin kausi alkoi Kontiolahdelta, ja ampumahiihtoväen on tajuttava heti alusta lähtien, että tämä kausi vedetään läpi tarkkojen ohjeiden mukaan tai sitten koko touhu loppuu. Ammatikseen urheileville tämän pitäisi olla itsestään selvää ja osa ammattimaista tekemistä.

Iso osa joukkueista ja urheilijoista on osannut pysyä omissa oloissaan myös Joensuussa, mutta tietyissä kulttuureissa ajattelumalli on niin erilainen, etteivät ohjeet ole purreet. Jo se herättää kysymyksiä, kun maahan on tultu negatiivisilla koronatestipapereilla, mutta Suomessa tulos on ollut heti positiivinen.

Ennen urheilun huijaamisessa pinnalla olivat dopingkäryt - nyt näköjään koronakäryt.

Omalla tavallaan turvaa luo se, että Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on luonut tarkan testausjärjestelmän. Välillä on tuntunut kummalliselta ja ristiriitaiselta, kun kotimaisia median edustajia on pyydetty pian negatiivisen koronatestin näyttämisen jälkeen vielä uuteen koronatestiin. Sitten samaan aikaan akkreditoinnissa hotellin käytävällä pyörii ilman maskia erään koronatartuntojen kera Joensuuhun tulleen maan henkilö.

Tällaista muita kohtaan piittaamatonta toimintaa ei tarvitse hyväksyä ja sen on loputtava - koskien meitä kaikkia. Pitää muistaa, että Pohjois-Karjalassa on koronavirusta ilman ampumahiihtokisojakin ja toiminnan on oltava vastuullista kaikkien osalta. Pelkästään näitä kisoja ei kannata syyttää tästä laajasta ongelmasta.

Kuitenkin näiden urheilemaan pääsevien on taustajoukkoineen osattava toimia järkevästi tässä tavallaan etuoikeutetussa asemassaan muun urheilun ollessa pääosin jäissä. Nyt lajiväen on yksinkertaisesti pakko toimia tarkasti ja oikein. Muutoin on mietittävä kisojen järjestämisen järkevyyttä.

Ampumahiihtokisat ovat olleet aina iso piristysruiske Kontiolahdelle ja Joensuulle, ja kisajärjestäjät ovat tehneet hienon työn mainioiden olosuhteiden luomiseksi kisoille. Lumivarma Kontiolahti on hyvä paikka avata maailmancupin kausi. Vaikka vallitsevat koronaolot ovat vaikeat ja ovat aiheuttaneet valtavasti lisätöitä, niin hyvin tehdyistä kisoista voidaan olla Pohjois-Karjalassa ylpeitä.