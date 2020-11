An-Dorra ja Consalvo juhlivat Kasvattajakruunussa

Seinäjoella ajetun T75-kierroksen huipentumana olivat 3-vuotiaiden lämminveristen Kasvattajakruunun finaalit, joissa kummassakin voittajaa odotti maineen ja kunnian lisäksi 30 000 euron ykköspalkinto.

Tammojen puolella Jukka Torvisen ajama An-Dorra teki häikäisevän esityksen johtavan rinnalta kukistaen keulassa Pekka Korven Magical Princessin murskaavaan tyyliin ajankohtaan nähden huippuajalla 12,7a.

An-Dorran valmentaja on pitkän linjan hevosmies Reino Palomäki, jonka suurena apuna on tämän tulevaisuuden suurlupauksen hoidosta vastaava Anna Hiltunen.

– Tämä on tiimityötä, ja kaikkia pitää kuunnella ja arvostaa. Ei tätä yksi ihminen tai kaksikaan tee, vaan tiimi, johon pitää olla luotuna hyvä henki, valmentaja Palomäki valottaa An-Dorran taustoja.

– An-Dorra on sellainen hevonen, josta me olemme vaimoni kanssa aina unelmoineet. Vaimoni nukkuu nyt hoitokodissa, joten maanantaina voiton kunniaksi syömme jälleen täytekakkua hoitokodin koko porukan kanssa.

Reino Palomäellä ovat arvot muutenkin hienosti kohdallaan, sillä hän lupasi lahjoittaa voittorahoista 1 000 euroa käynnissä olevaan Roosa nauha 2020 -keräykseen.

"Consalvossa on hyvä paketti"

Oriiden ja ruunien finaali sujui puolen kierroksen jälkeen johtoon painuneen Markku Niemisen valmentaman ja Ari Moilasen ohjastaman Consalvon komennossa loppuun saakka, vaikka Quite A Lover sekä Mask Off heittivät vielä lopussa kovan haasteen.

– Consalvossa on hyvä paketti. Se on kuskin ajettavissa ja tekee juuri niin kuin ajuri haluaa sen tekevän. Valmentajan kannalta tällainen hevonen on hyvä. Näitä kun olisi enemmän, niin me kaikki olisimme hyviä, Nieminen naurahti.

Kavioliigan lähdöissä lakeudella juhlivat suomenhevosten puolella Pyörylän Paroni ja lämminveristen puolella Grainfield Aiden. Viimeksi mainitun ohella reilut 1 200 euroa palauttaneen T75-rivin suurin yllättäjä oli Kruunun Prinssi. Muut raviveikkauksen voittajat olivat Nashville Nacy sekä Marschall Match.