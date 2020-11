Chicharita ravasi voittoon SE-ajalla Ruotsissa

Teemu Parttimaan ja Mikael Kopolan kasvattama ja omistama Chicharita loisti Solvallan Diamantstoetin finaalissa lauantaina. Jorma Kontio ajoi Timo Nurmoksen valmennettavan 220 000 kruunun voittoon uudella 4-vuotiaiden tammojen SE-ajalla 12,4/2140m.

Chicharitalla oli nelosrata voltissa, ja Kontio otti alun varman päälle. Chicharita siirtyi johtopaikalle ensimmäisen takasuoran lopussa. Loppusuoralla suomalaistamma katosi maisemiin ja voitti ylivoimaisesti. Takamatkan kovat eliittitammat olivat vailla mahdollisuuksia, kun Chicharita viiletti menemään.

Edellinen SE-tulos 13,1 oli myös Chicharitan nimissä. Veijo Heiskasen Some Summitilla on ME-tulos 12,0.

Kultadivisioonassa Very Kronos ja Cyber Lane kävivät tiukan kamppailun voitosta. Johan Untersteinerin Cyber Lane johti, ja Erik Adielssonin Very Kronos vaati rinnalla vauhtia. Svante Båthin valmentama Very Kronos oli vahvempi maalisuoralla ja voitti ajalla 10,9a/2140m. Hachiko de Veluwe seurasi seitsemänneksi.