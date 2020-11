Suomen tulivoima ei riittänyt Georgian korinalusvoimaa vastaan

Suomen koripallomaajoukkueen kolmen pisteen tulivoima ei riittänyt vastaamaan isokokoisemman Georgian korinalusvoimaan EM-karsinnassa Espoossa.. Georgia vei voiton kiihkeän kamppailun päätteeksi pistein 91–85.

Voitolla Suomi olisi noussut EM-karsintalohkon kärkeen, kun takana on kolme ottelua ja edessä yhtä monta. Nyt lohkossa on kisaisäntänä lopputurnauspaikkansa jo varmistaneen Georgian takana kolme joukkuetta, joilla kaikilla on yksi voitto.

Jäljellä olevista kolmesta pelistä ensimmäinen on maanantaina, jolloin Suomi kohtaa Serbian. Suomen paras korintekijä Sasu Salin heitti 22 pistettä ja arvokisakarsintaottelujen debytantti Elias Valtonen 13.

Shermadini hallitsi korinalustoja

Ottelun päätösneljännekselle lähdettiin 65–65-tasatilanteesta. Suomi sai sumputettua korinalustaa ensimmäistä puoliaikaa paremmin, mutta Alexander Madsen sai viidennen virheensä 4.23 minuuttia ennen loppua. Tilanne oli tässä vaiheessa Suomen hyväksi 75–74, mutta heti seuraavassa Georgian hyökkäyksessä Madsenin tilalle tullut Matti Nuutinen otti viidennen virheensä painiessaan 216-senttisen Giorgi Sherma dinin kanssa.

Suomi joutui pelaamaan erittäin pienellä viisikolla, ja Shermadini nosti hyökkäyslevypallosta 81–77-johdon Georgialle. Elias Valtonen kavensi, mutta Georgia ruhjoi koreja hyökkäyslevypalloista ja johti 19,7 sekuntia ennen loppua 87–83.

Aikalisän jälkeen Suomi ei saanut heittoa aikaan, vaan menetti pallon Mikko Koiviston astuttua rajaviivalle.

Sveitsi nujersi Serbian

Suomelta puuttui korona-altistuksen takia sivuun jäänyt pelinjohtaja Petteri Koponen sekä isojen miesten parhaimmistosta Lauri Markkanen, Erik Murphy ja Mikael Jantunen. Suomi aloitti pienellä viisikolla, jossa oli Alexander Madsenin ympärillä neljä ulkopelaajaa. Ensimmäistä arvokisakarsintaotteluaan pelannut Elias Valtonen teki Suomen ensimmäisen korin ja johti Suomen rynnistystä avausminuuteilla. Georgia puski Giorgi Shermadinin ja Tornike Shengelian johdolla korin alle ja karkasi seitsemän ja puolen minuutin kohdalla 20–11-johtoon, mutta Suomen aikalisän jälkeen Mikko Koiviston ja Matti Nuutisen kolmoset kavensivat tilanteeksi 17–20.

Ensimmäisen neljänneksen jälkeen Georgia johti 22–19. Toisen neljänneksen alkuun Suomi siirtyi vielä pienempään viisikkoon, jossa ei ollut yhtäkään isoa miestä. Se ei toiminut, vaan Georgia nykäisi 29–19-johtoon. Suomi kampesi kuitenkin takaisin peliin mukaan ja kavensi puoliajalle takaa-ajoasemaksi 40–44.

Kolmannella neljänneksellä Suomi paransi otettaan ja meni Sasu Salinin kolmosella 54–51-johtoon kolmannen neljänneksen puolivälissä. Aapeli Alasen kolmonen lisäsi Suomen johdoksi 62–57, mutta neljänneksen viimeisten 20 sekunnin aikana Suomi menetti viiden pisteen johdon.

Aiemmin lauantaina Espoossa nähtiin E-karsintalohkon toistaiseksi suurin yllätys, kun Sveitsi nujersi Serbian 92–90. Serbialta puuttuu tukku avainpelaajia, mutta silti harva olisi etukäteen lyönyt rahansa sveitsiläisten puolesta.

Juttua korjattu klo 22.12: Giorgi Shermadini, ei Shermanidi.