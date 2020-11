Pärmäkosken poisjäännille vahvistus – ei starttaa Rukan vapaan kympille

Maastohiihtäjä Krista Pärmäkoski ei hiihdä kilpaa tänään, kun Rukan maailmancupissa sivakoidaan naisten 10 kilometrin vapaan kilpailu. Pärmäkoski arveli jo eilisen kilpailun jälkeen jättävänsä sunnuntain väliin "hyvin todennäköisesti". Sunnuntaiaamuna Pärmäkosken nimi ei ollut kello 12.50 alkavan kilpailun lähtölistalla.

Pärmäkoski kertoi lauantaina sairastelun pilanneen viisi harjoitusviikkoa. Hänen kilpakuntonsa oli tukkoinen viikko sitten Taivalkosken Suomen cupissa eikä maailmancupin avausviikonloppu muuttanut tilannetta. Perjantain sprintissä Pärmäkoski löysi kaipaamaansa terävyyttä, mutta oli vasta 32:s.

Lauantainen kympin perinteinen kuuluu hänen mielimatkoihinsa, mutta suomalainen hyytyi 33:nneksi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Sunnuntain vapaan kympille lähdetään takaa-ajoperiaatteella Rukan minikiertueen yhteistulosten mukaan. Kärjessä karkaa Norjan Therese Johaug, ja seuraavina ladulle päästetään 16 sekuntia perässä Ruotsin Frida Karlsson sekä Venäjän Natalia Neprjajeva.

Ensimmäisenä suomalaisena ladulle lähtee Kerttu Niskanen, joka on 42 sekuntia Johaugin takana sijalla kymmenen. Jasmi Joensuulla on kirittävää 1.28, Laura Monosella 1.39, Johanna Matintalolla 1.43 ja Katri Lylynperällä 1.46. Muiden suomalaisten ero keulaan on jo yli kaksi minuuttia.