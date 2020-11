Inter ja päävalmentaja Conte totisen paikan edessä – milanolaisjätti yrittää nousta Mestarien liigassa kuilun partaalta pudotuspeleihin

Kovin odotuksin tämän kauden jalkapallon miesten Mestarien liigaan lähtenyt italialaisseura Inter on tukalassa paikassa tiistaina Borussia Mönchengladbachin vieraana.

Inter on neljän ottelun jälkeen saanut kasaan vasta kaksi pistettä ja on B-lohkon hännillä. Saksalaisjoukkue Mönchengladbach johtaa lohkoa kahdeksalla pisteellään, Real Madrid on siitä pisteen päässä, ja Shahtar Donetskilla pisteitä on neljä.

Interillä on vielä teoreettiset mahdollisuudet venyä lohkossa kahden parhaan joukkoon, mutta milanolaisjätin jatkopaikka vaatisi jo pientä ihmettä.

– Meidän on oltava yhtenäisiä, hyvässä tai pahassa, Interin päävalmentaja Antonio Conte sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

– Meidän on otettava vastuu positiivisilla ja negatiivisilla hetkillä. Olemme kaikki samassa veneessä ja soudamme samaan suuntaan.

Mestarien liigan pudotuspelien ulkopuolelle jääminen kirpaisisi urheilullisen puolen lisäksi Interiä myös taloudellisesti. Varsinkin kun Inter ilmoitti viime viikolla tehneensä 102 miljoonan euron tappiot kaudesta 2019–2020.

Lohkovaiheeseen jäämisellä olisi vaikutusta myös päävalmentaja Conten asemaan. Conte oli poistumassa seurasta jo kesällä, vaikka Inter eteni Eurooppa-liigassa finaaliin ja oli Serie A:ssa toinen, vain pisteen erolla mestari-Juventukseen.

Hyökkääjäduolta odotetaan tulosta

Conte juhli pelaajana Mestarien liigan voittoa Juventuksessa kaudella 1995–1996, mutta ei ole valmentajana menestynyt erityisen hyvin Euroopan arvostetuimmassa seurajoukkuekilpailussa. Parhaimmillaan Conte on johdattanut Juventuksen Mestarien liigan puolivälieriin keväällä 2013.

Möchengladbach-pelissä Conte laskee paljon hyökkääjiensä Romelu Lukakun ja Lautaro Martinezin varaan. Kaksikko on viimeistellyt kymmenen Interin neljästätoista Mestarien liigan osumasta viimeisen kahden kauden aikana.

– Yritämme niin kauan, kunnes pääsy pudotuspeleihin ei ole enää matemaattisesti mahdollista, puolustaja Matteo Darmian kiteytti.

Kuusi joukkuetta lunastanut paikkansa pudotuspeleihin

Jalkapallon miesten Mestarien liiga jatkuu tiistaina ja keskiviikkona lohkovaiheen viidennen kierroksen otteluilla.

Jatkopaikan jo varmistaneet joukkueet:

Lohko A: Bayern München (Saksa)

Lohko C: Manchester City (Englanti)

Lohko E: Chelsea (Englanti) ja Sevilla (Espanja)

Lohko G: Barcelona (Espanja) ja Juventus (Italia)