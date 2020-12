Norjalaishiihtäjät jäävät pois loppuvuoden maailmancupeista – myös Tour de Ski jäänee väliin

Maastohiihtomahti Norjan latuhirmuja ei nähdä maailmancupin loppuvuoden kisoissa, kertoi Norjan hiihtoliitto tiistaina. Todennäköistä on myös, että vuoden alun huippukiertue Tour de Ski jää norjalaisilta väliin.

Maanantaina miesten hiihdon norjalaissuuruus Johannes Hösflot Kläbo ilmoitti jäävänsä pois joulukuun maailmancup-kiertueilta Sveitsin Davosista ja Saksan Dresdenistä koronapandemian takia. Myös Emil Iversen teki saman ratkaisun, ja tiistaina pois vedettiin loputkin norjalaistähdet.

– Tämä on vaikea päätös, mutta sisäisten keskustelujen jälkeen uskomme tämän olevan oikea ratkaisu tässä tilanteessa, Norjan maastohiihtojohtajiin kuuluva Torbjörn Skogstad sanoi tiistaina.

– Päätavoitteemme tällä kaudella ovat MM-kisat Oberstdorfissa, maajoukkueen johtaja Espen Bjervig täydensi.

Davosissa kilpaillaan maailmancupia 12.–13. joulukuuta ja Dresdenissä 19.–20. joulukuuta. Tour de Skin osalta päätöstä ei ole vielä tehty, mutta uutistoimisto NTB:n mukaan Norjan hiihtoliitto "ei suunnittele norjalaisosallistumista" 1. tammikuuta alkavalle kiertueelle. Osallistuminen Tourille vaatisi muutosta pandemiatilanteeseen ja myös kiertueen kisaohjelmaan.

Norjan poisjäänti Davosista ja Dresdenistä juontaa osaltaan viime viikonlopun Rukan maailmancup-avaukseen. Kläbo kertoi, kuinka epävarmuus koronan suhteen "lisääntyi entisestään Rukalla", ja Heidi Weng jätti viikonlopun kesken yhden kisan jälkeen. Myös valmentaja Eirik Myhr Nossumilta saatu, uusintatestauksen jälkeen virheelliseksi todettu positiivinen koronatesti lisäsi norjalaisahdistusta Rukalla.

– Matkustamisen tuomien riskien ohella koemme, että turvavälien pitäminen ja lähikontaktien välttäminen maailmancup-tapahtumissa on vaativampaa kuin arvelimmekaan. Kestävyyslajien urheilijoilla keuhkot ovat työkalu, emmekä tiedä covid-19:n jälkiseurauksista. Siksi on varauduttava ennakkoon ja keskityttävä nyt terveyden turvaamiseen, maajoukkuepomo Bjervig muotoili.

FIS ymmärtää, ruotsalaiset pohtivat

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS kertoi kunnioittavansa norjalaisten päätöstä.

– On tärkeää, että Norja ottaa osaa niin moneen maailmancupin kisaan kuin mahdollista, mutta päätös on heidän ja kunnioitamme sitä täysin, FIS:n maastohiihdon kilpailujohtaja Pierre Mignerey sanoi.

– Teemme kovasti töitä järjestäjien ja hiihtoliittojen kanssa, jotta tapahtumien turvallisuus saataisiin varmistettua, Mignerey täydensi.

FIS:lle lisäpulmia saattaa tuoda toinen maastohiihdon suurmaista. Ruotsi saattaa seurata Norjan esimerkkiä Davosin ja Dresdenin suhteen.

– Kävimme Rukan kisat läpi hyvin, kaikki saivat kilpailla ja meillä on fantastinen joukkue. Ja tottakai haluamme tulla myös nähdyksi, se on tärkeää lajille. Mutta terveys on tärkeintä, ja meidän on mietittävä tätä asiaa monelta kantilta (ennen ratkaisua osallistumisesta), Ruotsin hiihtopäällikkö Anders Byström kertoi.