Seitsemän arvokisamitalin Pitkämäki siirtyy valmentajaksi: "Muutos tuntuu pieneltä, mutta se on kuitenkin aika iso"

Keihäänheiton maailmanmestari Tero Pitkämäki aloittaa Urheiluliitossa päätoimisena lajivalmentajana. Yleisurheilun lajiliitto julkisti valmentajavalintansa tiistaina.

Pitkämäki voitti keihään MM-kultaa vuonna 2007 Japanin Osakassa. Hän voitti runsas vuosi sitten päättyneellä urallaan kaikkiaan seitsemän arvokisamitalia.

Pitkämäki ei usko, että hyppy menestykseen tottuneesta huippu-urheilijasta valmentajaksi olisi suoraviivainen.

– Muutos tuntuu pieneltä, mutta se on kuitenkin aika iso. Valmentaminen on erilaista kuin huippu-urheilu. Siinä on otettava asioita laajemmin huomioon. Jokainen urheilija on yksilö. Kaikki ei sovi kaikille. Sellaista mietintää joutuu harrastamaan tosi paljon, Pitkämäki kertoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Pitkämäki opiskelee valmennusta Kuortaneella muiden entisten huippu-urheilijoiden kanssa. Koulutus alkoi syksyllä.

– Huippu-urheilijana minulle oli selvää, mikä on tavoite ja mitä tehdään. Valmentajana sen joutuu jokaisen kohdallaan miettimään erikseen. Haluan myös oppia ja kehittää itseäni koko ajan niin, että käytössä olisi vielä laajempi tietopankki harjoittaa urheilijoita kuin nyt.

Toisena keihäänheiton lajivalmentajana jatkaa Petteri Piironen. Piironen vastaa lajin kokonaisuudesta ja huippukeihäänheitoista. Pitkämäen vastuulla ovat Kuortaneen urheilulukion heittäjät ja nuorten maajoukkue, mutta hän osallistuu myös aikuisten leiritoimintaan.

– Kuortaneella työ painottuu urheilulukion heittäjiin. Mutta kun Petteri on välillä leireillä, vedän hänen urheilijoidensa harjoituksia, joustavaa yhteistyötä korostanut Pitkämäki sanoi.

Valmentaminen keskittyy viiteen keskukseen

Urheiluliitto pyrkii kohdentamaan liiton johtaman valmennuksen parhaalla mahdollisella tavalla. Organisaatiota johtavat syksyllä valitut valmennuksen ja koulutuksen johtaja Jarkko Finni ja huippu-urheilun valmennuspäällikkö Tuomo Salonen. Heidän lisäkseen SUL:lla on valmennuspäälliköitä, lajivalmentajia, keskusvalmentajia, lajivastaavia ja huippuseuravalmentajia.

– Uudistuksen lähtökohtana oli valmentajuuden tukeminen ja valmentajuuden kokonaisuuden kasvattaminen sekä liittojohtoisen päivittäisvalmennuksen korostaminen. Se näkyy niin, että kaikilla liiton päätoimisilla valmentajilla on työnkuvassa päivittäisvalmennusta, Finni kertoi tiedotteessa.

Valmennusresurssit SUL keskittää entistä tiiviimmin viiteen keskukseen, joita ovat pääkaupunkiseutu, Tampere, Jyväskylä, Liikuntakeskus Pajulahti ja Kuortaneen Urheiluopisto.

– Kaikki päivittäisvalmennuksen parissa työskentelevät liiton päätoimiset valmentajat sijoittuvat nyt näihin keskuksiin, Finni sanoo.

Keihään lajivalmentajien Pitkämäen ja Piirosen lisäksi lajivalmentajina työskentelevät 100 ja 200 metrin pikajuoksuista vastaava Petteri Jouste, kestävyysjuoksuvalmentaja Rami Virlander, kävelyvalmentaja Jani Lehtinen, moukarinheittovalmentaja Kalle Lehmusvuori ja parayleisurheilun valmentaja Mikko Peltonen. He kaikki ovat päätoimisia.