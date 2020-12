Kilpailutoimenjohtaja Järvelä: "Me emme ole kuskin paikalla"

Jääkiekon Liiga elää viranomaisten päätösten ehdoilla koronaviruspandemian kurimuksessa. Mikkelin Jukureista tuli tiistaina alkuviikon neljäs seura, joka kertoi siirtävänsä joulukuun kotiottelunsa myöhempään. Päivää aiemmin ottelujaan siirsivät HPK, KooKoo ja Kärpät.

– Me emme ole kuskin paikalla, vaan toimimme viranomaisten ohjeiden mukaan. Ohjeita tulee eri alueille eri tahdilla, kommentoi Liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä.

Järvelän haastattelun jälkeen rajoituksista ilmoitti Pirkanmaa, jossa Ilves ja Tappara pelaavat kotiottelunsa, sekä Etelä-Karjala, SaiPan kotimaakunta. Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi totesi alkuillasta STT:lle, että jos rajoituksia tulee lisää, Liigan pelaaminen voidaan joutua keskeyttämään, koska yleisötilaisuuksia ei voi järjestää.

– Jo aiemmin on ollut rajoituksia, mutta seurat ovat pystyneet yhdessä viranomaisten kanssa hoitamaan asiat niin, että ottelutapahtumat on järjestetty vastuullisesti. Kun koronatilanne muuttuu, me reagoimme sen mukaan, Kallioniemi sanoi.

Jukurit siirsi tiistaina viisi joulukuun otteluaan, ja seuran nettisivujen mukaan ottelusiirtoja on tulossa myös joukkueen vierasotteluihin. Kärpät siirsi maanantaina kuusi joulukuun kotiotteluaan, KooKoo viisi joulukuun kotiottelua ja HPK neljä kotiottelua.

– Aiemmin kaudella tilanteet ovat olleet sellaisia, että yksi joukkue on ollut karanteenissa tai jossain ei ole voitu pelata. Nyt siirrettävänä on kymmeniä otteluja, Kallioniemi vertasi.

Toimitusjohtajan mukaan Liiga selviää tästäkin, mutta joutuu puntaroimaan eri vaihtoehtoja, miten kausi viedään läpi.

– Seurojen tulevaisuuden ja talouden kannalta kotiottelut ovat avainasemassa, Kallioniemi totesi.

Aluehallintovirastojen ohjeet vaihtelevat, mutta Liigan kannalta olennaista on se, pelataanko katsojille.

– Meidän kannaltamme on sama, onko kokoontumisraja 50, 20 vai 10 henkilöä. Jos otteluun ei voi ottaa yleisöä, me emme pelaa, Järvelä korosti.

Kyse on taloudesta. Yleisötuloja ei pienillä katsojamäärillä tule, mutta yhtä tärkeää on seurojen ja Liigan tukijoiden näkyvyys.

– Kumppanit eivät saa vastinetta rahoilleen, jos otteluissa ei ole yleisöä, Järvelä muistutti.