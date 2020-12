Pandemia laittoi Mestiksen ja naisten liigan tauolle, Jääkiekkoliitto keskeytti kaiken sarjatoiminnan

Jääkiekkoliitto keskeyttää jääkiekkosarjojensa pelaamisen 2.–31 joulukuuta koronaviruspandemian takia. Jääkiekkoliiton liittohallituksen päätös koskee kaikkia Jääkiekkoliiton sarjoja, muun muassa miesten toiseksi ylintä sarjatasoa Mestistä ja naisten liigaa.

Mestiksen hallitus ehdotti peleihin taukoa Jääkiekkoliiton liittohallitukselle.

Miesten ylin sarjataso Liiga toimii omana organisaationaan ja tekee oman päätöksensä. Toimitusjohtaja Riku Kallioniemi sanoi aiemmin tiistaina, että Liigassa pelaaminen keskeytyy, jos yleisötapahtumia ei voi järjestää Liigan paikkakunnilla. Valtaosa liigajoukkueista on alueilla, joille yleisötapahtumien rajoituksia on jo asetettu tai on tulossa.

Vaikka pelit seisahtuvat, joukkueet voivat harjoitella noudattamalla yleisiä terveys- ja hygieniaohjeita ja alueellisten viranomaisten ohjeita ja suosituksia. Ne vaihtelevat merkittävästi alueellisen koronavirustilanteen mukaan.

Jääkiekkoliitto yrittää siirtää joulukuussa pelaamatta jääneet ottelut ensi vuoden puolelle. Jos runkosarjoja ei saada pelattua loppuun, joukkueiden sarjasijoitukset määräytyvät pistekeskiarvon mukaan. Siitä Jääkiekkoliitto päätti jo aiemmin syksyllä.