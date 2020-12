Helmarien 22-vuotias maajoukkuedebytantti purskahti voittomaalista itkuun – Suomi otti harppauksen kohti jalkapallon EM-kisoja

22-vuotias helsinkiläisen PK-35:n hyökkääjä Amanda Rantanen viimeisteli myöhään tiistai-iltana Edinburghissa maajoukkueuransa avausmaalin, ensimmäisessä maaottelussaan. Maalilla naisten jalkapallomaajoukkue varmisti 1–0-voiton Skotlannista ja paikan vähintään EM-jatkokarsinnoissa, mutta suorakin kisapaikka on täysin Suomen omissa käsissä.

Rantanen tuli kentälle, kun lisäaikaa oli pelattu jo neljä minuuttia. Minuuttia myöhemmin hän piteli käsillään itkuisia silmiään. Rantanen kyynelehti joko onnesta tai kivusta, sillä maalin hän muistaa ikuisesti.

Viimeisen vartin tiukasti maalitonta tasapeliä puolustanut Suomi pystyi viimeisen kerran purkamaan Skotlannin prässin ja Rantanen karkasi tuoreilla jaloilla Skotlannin puolustajilta läpiajoon. Viimeistely ontui, mutta pallo kimposi Skotlannin maalivahti Lee Alexanderin torjunnasta kivuliaasti Rantasen kasvoihin ja siitä maaliin. Komean pystysyötön maaliin antoi Emmi Alanen.

EM-karsinnoista kisoihin etenevät lohkovoittajat ja kolme parasta lohkokakkosta. Loput lohkokakkoset pelaavat jatkokarsinnoissa. Suomi on lohkossaan varmuudella vähintään toinen.

Palkinto puolustustaistelusta

Maaliton tasapelikin olisi käytännössä varmistanut jatkokarsintapaikan ja Suomi vaikutti pitkään pelaavan vain tasapelipisteestä. Skotlanti murjoi Tinja-Riikka Korpelan maalille 11 kulmapotkua ja 17 maalintekoyritystä, mutta tuloksetta. Suomen vastaavat luvut olivat neljä maalipaikkaa ja yksi kulmapotku.

Lohkon ykkössijoitettu Skotlanti on tappion myötä ulkona EM-kisoista. 16 maalia kolmessa ensimmäisessä EM-karsintapelissään tehnyt Skotlanti jäi kaikissa syksyn kolmessa viimeisessä karsintapelissä maalitta.

Suomen puolustus oli Edinburghissa taas rautaa ja Korpela torjui jo karsintojen neljännen nollapelinsä. Lähimmäs maalia pääsi hätyyttelemään skotlantilaisista Lisa Evans, joka pääsi tuikkaamaan pallon 70. minuutilla viidestä metristä kohti maalia. Hänen epäpuhdas osumansa palloon jätti kuitenkin ohjauksen ponnettomaksi ja pallo päätyi Korpelan haltuun.

Karsinnat huipentuvat kotikentällä

Suomella ei ollut ottelussa juuri maalipaikkoja ja joukkue luopui varsinkin avausjaksolla pallosta varsin nopeasti, vaikka ottelua edeltävissä haastatteluissa pelaajat painottivat pallonhallinnan tärkeyttä.

Pallonhallintaa on mahdollisuus kehittää taas vuoden 2021 puolella, kun Suomi pelaa lohkovoitosta kotikentällään Portugalia vastaan. Lohkon päätöskierroksen otteluiden ajankohtaa ei ole vielä varmistettu, mutta pelit pelattaneen helmikuussa. Suomi ja Portugali ovat tasapistein lohkon kärjessä, mutta Suomi on yhdeksän maalia paremman maalieron turvin edellä. Suomen loppuohjelmakin on helpompi, sillä Suomi matkustaa maiden keskinäisen ottelun lisäksi Kyproksen vieraaksi, kun Portugali kohtaa vieraskentällä Skotlannin.