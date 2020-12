EU patistaa Suomen johdolla urheilujärjestöjä – ihmisoikeudet paremmin huomioon urheilun arvokisaisäntien valinnassa

Suomi sai yli kymmenen Euroopan unionin jäsenmaan tuen vetoomukselle, jonka mukaan ihmisoikeudet pitää ottaa nykyistä paremmin huomioon kansainvälisen urheilun arvokisojen isäntämaiden valinnassa. Suomi otti asian esille tiistaina EU:n urheiluministerien etäkokouksessa.

Vetoomus etenee Suomen johdolla laadittavana kirjelmänä, joka suunnataan urheiluasioista vastaavalle komissaarille Mariya Gabrielille.

– Sanamuotoja haetaan EU-maiden kanssa yhdessä, kertoi valtiosihteeri Tuomo Puumala. Hän edusti kokouksessa urheiluasioista vastaavaa ministeriä Annika Saarikkoa (kesk.) , joka ehti Puumalan mukaan kokoukseen sen loppuvaiheessa, kun vetoomuksesta keskusteltiin.

Puumala arvioi, että kirjelmä voi olla valmis mahdollisesti jopa jouluun mennessä.

Euroopan unioni ei päätä urheilun arvokisojen kilpailupaikkoja, vaan päätösvalta on urheilun kansainvälisillä lajiliitoilla. Puumala uskoo silti, että EU:n näkemyksellä on merkitystä järjestöille.

Vetoomus korostaa, että urheilijan pitää voida tuntea arvokisoissa olonsa turvalliseksi ja että kisojen isäntämaan ihmisoikeustilanne on sellainen, että urheilija voi pitää päähuomion urheilussa, eikä ihmisoikeustilanteen kommentoinnissa.

Asia on erityisen ajankohtainen, koska Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF puntaroi, mitä tehdä keväisille jääkiekon miesten MM-kisoille. Latvian on määrä järjestää kisat yhdessä Valko-Venäjän kanssa. Itsevaltaisesti johdetun Valko-Venäjän ihmisoikeustilanne on viime kuukausina heikentynyt.