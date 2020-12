Kuka on kolmesta suuresta suurin, Emil Ruusuvuori? – Suomen ykköstennispelaajan ura on alkanut aikakaudella, jossa kolmen kaikkien aikojen suuruuden urat ovat leikanneet

Jos aikakone voisi viedä tennisyleisön hetkeksi vuoteen 2035, kiinnostaisi kaikkia varmasti se, kuka lopulta oli kolmesta suuresta suurin, Roger Federer, Rafael Nadal vai Novak Djokovic. Nämä kolme ovat ne, joiden joukosta kaikki valitsevat suosikkinsa kaikkien aikojen tennispelaajaksi – mutta jokaisen ura jatkuu yhä.

– Roger, Suomen ykköstennispelaaja Emil Ruusuvuori valitsee epäröimättä.

Federer ja Nadal ovat voittaneet 20 kaksinpelin grand slam -turnaustitteliä, Djokovic 17. Heidän aikakautensa on ollut ainutlaatuinen, koska kolmen lajin kaikkien aikojen suuruuden huippuajat ovat osuneet päällekkäin.

Ruusuvuori kertoo tapittaneensa kolmen suuren pelejä televisiosta pikkupojasta asti, mutta ei perustele Federerin valintaa grand slam -titteleillä tai sveitsiläisen rystylyönnin hienoudella.

– Minun mielestäni siinä painaa se, miten hän esiintyy kentän ulkopuolella. Hänen merkityksensä on valtava. Aika paljon hommia pitäisi tehdä, että itse pääsisin samaan, Ruusuvuori sanoo.

"Kipeitä lukuja"

Ruusuvuori, 21, ei ole pelannut Federeriä, Nadalia tai Djokovicia vastaan, mutta Nadalin kanssa hän harjoitteli viime vuonna Mallorcalla.

– On se ihan omanlaisensa juttu, miten hän treenaa. Ensimmäisestä pallosta lähtien pallo tulee todella lujaa ja intensiteetti on korkea. Kun miettii, mitä kaikkea hän on voittanut, niin siitä huolimatta hänestä näkyi koko ajan halu kehittyä.

Tuo halu on Ruusuvuoren mielestä tärkein syy, joka selittää kolmikon menestyksen. Ruusuvuori kertoo saaneensa Djokovicin harjoittelusta makua mutkan kautta ollessaan alkusyksystä tämän fysiikkavalmentajan Marco Panichin leirillä.

– Pitkässä juoksussa selitys on se, mitä he tekevät päivittäin. Kaikki on viety niin pitkälle kuin mahdollista, jokainen pikkujuttu mitä vaan voi tehdä, tehdään mahdollisimman hyvin. He ovat myös pystyneet mukautumaan mailojen ja alustojen muutokseen, ja erottuvat tällä hetkellä kokemuksellaan, koska ovat olleet niin pitkään tuolla tasolla.

Alusta on yksi väistämätön aihe, kun keskustellaan tenniksen kolmesta suuresta. Rafael Nadal on kerännyt ansioluetteloonsa sellaisen ylivoiman massakentillä, ettei mitään lähellekään yltävää ole tenniksen historiassa nähty. Nadal on voittanut Ranskan avoimen mestaruusturnauksen kolmetoista kertaa ja voittanut Roland Garrosilla pelaamistaan 102 ottelusta sata.

Nadalin saldo Ranskan avointen välieristä ja loppuotteluista on hänen uskomattomin tilastonsa: 26 voittoa, ei yhtään tappiota.

– Sitä on vaikea ylittää. Ne ovat aika kipeitä lukuja. Se, mitä Nadal on tehnyt Ranskan avoimissa on sairasta, mutta kyllä hän pystyy voittoihin jokaisella alustalla, Ruusuvuori sanoo.

Massakenttien hallintaa on käytetty myös Nadalia vastaan, sillä muilla alustoilla hän ei ole hallinnut samalla tavalla. Ruusuvuori kuitenkin muistuttaa, että kolmen suuruuden parhaiden vuosien osuminen osin päällekkäin on syönyt jokaiselta grand slam -voittoja, jotka he olisivat voineet saavuttaa jollain toisella aikakaudella.

Entä mihin grand slam -tittelien lukumäärään Ruusuvuori uskoo kolmen suuren uransa päätteeksi päätyvän?

– Rogerista ei tiedä, kun hän ei ole vähään aikaan pelannut (polvivamman takia), mutta veikkaan, että kaksi muuta voittavat vielä ainakin pari titteliä.