Target Kronos viiletti SE-tuloksen Vermon montéssa

Nelly-Janiika Korpikosken ratsastama Target Kronos teki keskiviikkona Vermon montélähdössä keskipitkän matkan uuden Suomen ennätyksen.

Target Kronos kiihdytti terävästi keulapaikalle, jossa piti koko matkan ajan matkavauhdin reippaana. Megasuosikki Nitro Diablon odotettiin ottavan lopussa omansa, mutta Target Kronos oli asiasta eri mieltä ja otti lopulta oikein varman täysosuman SE-tuloksella m1.15,3a/2620 metriä.

– Ei ollut vauhtia liikaa, Nelly-Janiika Korpikoski näki.

– Ihmeellistä, että sain keulapaikalla ajaa loppuun asti. Hienoinen yllätys oli, että voitettiin. Target Kronos on hienoajoinen hevonen ja oikein innostunut montésta.

Konkari puhkesi viime hetkillä kukkaan

12-vuotias Master As on noussut kilpauransa kalkkiviivoilla elämänsä iskuun. Vuoden vaihteessa kilpailuoikeutensa menettävä ruuna ylsi toissa viikolla Vermossa hopeasijalle, ja tällä kertaa Marika Jurvasen omistama ja valmentama Master As runttasi väkevästi voittoon ohi keulassa ravanneen suosikin.

– Master As oli pirteän tuntuinen lämmityksessä. Oli silti sellainen kuvitelma, että jos ollaan sijoilla 3–5, hyvin mennyt, voittajaa ensimmäistä kertaa ajanut Hannu Torvinen kertoi.

Ykkösdivisioonan karsinnassa yhteen iskivät enintään 120 000 euroa juosseet kylmäveriset. Avauslenkki oli reipasvauhtinen, joka satoi taustalla matkanneen väkivahvan suosikkikaksikon Morison – Tuviker laariin.

Tiia Paavolan treenaama Tuviker jyräsi ensin kärkeen, muttei pystynyt vastaamaan, kun Tapio Perttusen ohjastama Morison rynnisti maalisuoraa pontevimmin ja otti hallitun täysosuman.

Lämminveristen vastaavassa lähdössä Olli Koivusen naruttelema Ricocone oli loistokas voittaja toiselta radalta ilman vetoapua.

V-divisioonakarsinnassa Galileo Way pääsi yllättäen keulapaikalle, josta ei erehtynyt.

Toto65-pelissä kaikki oikein veikkaamalla lunasti 1472,01 euroa, viidellä oikein sai 46,07 e.