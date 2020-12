Tokion A-rajat jäivät uimareilta rikkomatta Kuopiossa, Mimosa Jallow oli tyytyväinen kiihtyvään vauhtiinsa

Suomen kärkiuimarit eivät pystyneet uusiin Tokion olympialaisten A-rajojen alituksiin itsenäisyyspäivänä maajoukkueen kutsukilpailussa Kuopion uuden uimahallin pitkällä radalla. Tyytyväisin omaan vauhtiinsa oli Mimosa Jallow, joka ui sata metriä selkää aikaan 1.00,80. Tulos jää vain 55 sadasosaa Tokion olympialaisten A-rajasta.

– Uinnista jäi todella hyvä maku. Minulla on ollut viime vuosina vaikeuksia aloituksen kanssa. Nyt sain hyvän alun, ja olen todella tyytyväinen aikaani, Kampuksen Plaania edustava Jallow kertasi.

Marko Malvelan valmennettava on uinut parhaat uintinsa aina arvokisoissa. Kuopiossa hän kilpaili lähes tyhjässä hallissa.

– Yleensä vauhtini paranee kilpailujen kautta. Nyt latautuminen oli vaikeaa, kun tiesin, että joudun altaaseen yksin. On aina helpompaa, jos vierellä on kovia kirittäjiä, mutta kotimaassa minulle ei niitä vielä tällä hetkellä tälle matkalle ole, Jallow kertasi.

Koronatilanteen suljettua Helsingin Mäkelänrinteen uimahallin siirrettiin kilpailut nopealla aikataululla Kuopioon. Pohjois-Savossa voimassa olevien koronarajoitusten vuoksi tapahtumaan pääsi vain 50 ihmistä. Heistä 24 oli kilpailijoita.

Laukkanen luottaa olympiarajaan

Swimming Club Vuokattia edustava Jenna Laukkanen tavoitteli 100 metrin rintauinnin Tokion tulosrajaa 1.07,07. Aamun uinnissaan Laukkanen jäi rajasta 2,13 sekuntia ja iltapäivällä vielä sadasosan enemmän.

– Oli huono päivä. Melkein tulee itku uudelleen, kun vain ajattelenkin uintejani, Laukkanen myönsi.

Kuukausi sitten Budapestissa International Swimming League -sarjassa Laukkanen teki tulosta lyhyellä radalla. Kun alla oli muun muassa 100 metrin sekauinnin SE-tulos, odotti hän kelpo tuloksia myös pitkän radan kauden avauksestaan.

– Vaikka pitkälle radalle siirtyminen ei ole ollut minulle koskaan helppoa, ajattelin, että hyvät uinnit lyhyeltä toisivat hyvän lähdön myös pitkälle, mutta nyt oli aamusta asti huono päivä, 25-vuotias kahdeksankertainen arvokisamitalisti kertasi.

Laukkanen olisi kaivannut Kuopioon tuekseen henkilökohtaista valmentajaansa Toni Piiraista, joka kuitenkin joutui jäämään viime hetkellä pois kilpailuista.

– Itselleni oli tosi vaikeaa kilpailla. Tilanteen omituisuutta varmasti vielä korosti se, että viimeisissä kisoissa lyhyellä radalla ympärillä oli huippuja ja hallissa tunnelmaa. Nyt halli oli niin tyhjä, että altaassa kuuli kuiskuttelun katsomostakin, Laukkanen kuvaili.

Vaikka viime vuonna kaksi EM-pronssia lyhyellä radalla Glasgow'ssa voittanut Laukkanen pettyi vauhtiinsa, ei hän ollut huolestunut.

– Tiedän olevani hyvässä kunnossa, mutta välillä urheilussa on päiviä, jolloin itsestään ei saa kaikkea irti. Todennäköisesti ensi vuoden puolella on enemmän kisoja, ja on tärkeää, että pitkän radan kauden on saanut nyt käyntiin.

Laukkasella ei ole vielä rikottuna Tokion A-rajaa, mutta hänen kalenteriinsa on merkitty painokkaasti niin toukokuulle siirtyneet Budapestin EM-kisat kuin heinä-elokuun taitteen olympialaisetkin.

Kesäkuussa 100 metrin rintauinnin Tokion A-rajan SE-tuloksella 1.06,90 alittanut Ida Hulkko ui Kuopiossa ajan 1.09,14.

Liukkonen harmitteli matalaa allasta

Cetuksen Ari-Pekka Liukkonen tavoitteli Kuopiossa kolmeen otteeseen 50 metrin vapaauinnin olympiarajaa 22,01. Parhaalla yritykselläkin se jäi neljän kymmenyksen päähän. Oulun GP-uinneissa kaksi viikkoa sitten Liukkonen ylsi päämatkallaan aikaan 22,17.

– Sprinttimatkoille tuloksen tekeminen noin matalassa altaassa on haastavaa. 50 metrin matkalla altaan vaikutus on meidän lajissamme varmaan pari kymmenystä, pieksämäkeläislähtöinen Liukkonen summasi.

31-vuotiaan lajikonkarin mukaan Mäkelänrinteen ja Espoonlahden uimahallit ovat tulosten teon näkökulmasta parhaat Suomessa.

– Harrastustoimintaan, kuntouintiin ja junioreiden kilpailuihin puitteet ovat Kuopiossa erinomaiset, mutta kansainvälisen tason huippuaikoja vapaauinnin sprinttimatkoilla tuossa on vaikea tehdä, Liukkonen arvioi kymmenrataista 50 metrin allasta, jonka toinen puolikas on vain 135 senttimetriä syvä.

Olympialaisten B-rajan alle Kuopiossa uivat Cetuksen Fanny Teijonsalo 100 metrin vapaauinnissa (55,48) sekä seurakaveri Miikka Ruohoniemi 100 metrin rintauinnissa (1.01,55) ja HSS:n uimarit Laura Lahtinen 200 metrin perhos- ja rintauinneissa ja Niko Mäkelä 100 metrin perhosuinnissa (53,25).