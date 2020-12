George Russell hallitsee Bahrainin F1-kilpailua

Mercedeksen George Russell on vahvasti kiinni Bahrainin F1-kilpailun voitossa, kun takana on 55 kierrosta. Brittikuski Russell tuuraa Bahrainissa Lewis Hamiltonia, jolla todettiin koronavirus.

Paalupaikalta lähtenyt Valtteri Bottas putosi Sakhirin gp:n lähdössä tallikaverinsa Russellin taakse. Russell johtaa kilpailua kahdeksan sekunnin erolla Bottakseen. Molemmat Mercedes-kuskit ovat käyneet kertaalleen varikolla.

Russell on ollut kärjessä lähdön jälkeen koko ajan.

Kilpailun lähtö meni kolaroinniksi, ja Red Bullin Max Verstappenin sekä Ferrarin Charles Leclercin matkanteko päättyi avauskierroksella.

Hidastusten perusteella kolarista saa ottaa syyn niskoilleen Leclerc, jonka jarrutus meni mönkään. Hän osui Racing Pointin Sergio Perezin autoon. Verstappen väisti kolaria ja törmäsi radan reunavalliin.

Perez joutui käymään varikolla, mutta on yhä kisassa mukana. Kolarointi pani kilpailun kärkipään tilanteen uusiksi, sillä Verstappen lähti matkaan kolmannesta ja Leclerc neljännestä ruudusta.

Myös Alfa Romeon Kimi Räikkönen pyörähti avauskierroksen hässäkässä. Kolarin jälkeen turva-auto tuli radalle muutamaksi kierrokseksi. Räikkönen majailee ajajajoukon häntäpäässä.

Sakhirissa ajetaan niin sanotulla ulkoradalla, joka on normaalia lyhyempi. Kierroksia on peräti 87. Hamilton on jo varmistanut uransa seitsemännen F1-sarjan mestaruuden.