Valioliigasunnuntai alkoi kuumissa tunnelmissa, isku nivusiin johti ulosajoon

Jalkapallon Englannin Valioliigan sunnuntain kierros alkoi kipakasti, vaikka West Bromwich kärsikin kotikentällään selkeän 1–5-tappion Crystal Palacelle. Vasta viime viikonloppuna kauden avausvoittonsa saavuttanut West Bromwich sysättiin entistä tiukemmin toiseksi viimeiselle sijalle.

Crystal Palace aloitti maalitehtailun jo kahdeksannella minuutilla, kun Wilfried Zahan matala keskitys kimposi West Bromwichin Darnell Furlongin jalasta omaan maaliin. Conor Gallagher tasoitti puolen tunnin pelin jälkeen, kunnes Matheus Pereiran typerä temppu ajoi kotijoukkueen ahdinkoon.

Palacen Patrick van Aanholt taklasi 34. minuutilla Pereiran kentän pintaan. Brasilialainen tulistui tilanteesta niin, että ponnisti molemmilla nappulakengillään kohti van Aanholtin nivusia ja alavatsaa. Ottelun erotuomari Paul Tierney tarkasti tilanteen nopeasti videolta ja ajoi Pereiran ulos kentältä.

Tilanteen jälkeen kentällä ei ollut kuin yksi joukkue. Crystal Palacen kärkimiehet Zaha ja Christian Benteke viimeistelivät toisella jaksolla neljästi. Molemmat pelaajista osuivat kahdesti. Zahalla on kauden 11 ottelusta jo seitsemän maalia.

Sarjajumbo oli tylsyttää Leicesterin terän

Sunnuntain toisessa kamppailussa sarjan kärkisijoille hamuava Leicester kukisti sarjajumbo Sheffield Unitedin vieraissa 2–1. Leicester nousi sarjassa kolmanneksi. Leicesterin erottaa sarjakärki Chelseasta vain yksi piste.

Leicesterin sankariksi nousi hyökkääjä Jamie Vardy, joka teki ottelun voittomaalin läpiajosta 90. peliminuutin juuri täyttyessä. Maalipörssin kakkoselle osuma oli kauden yhdeksäs. Oivan läpisyötön voittomaaliin antoi James Maddison.

Sheffield United on Valioliigan ainoa joukkue, jolla ei 11 kierroksen jälkeen ole vielä voittoa. 11 ottelusta se on hävinnyt 10 ja pelannut kerran tasan.

Suomihitti pauhasi itsenäisyyspäivänä

Tottenham otti taas paikkansa jalkapallon Englannin Valioliigan kärjessä voitettuaan sunnuntai-iltana Pohjois-Lontoon paikallistaistossa Arsenalin 2–0. Tottenhamin maaleista vastasivat tutut miehet Son Heung-min ja Harry Kane.

Tavallaan itsenäistä Suomea muistettiin myös Lontoossa, kun Son vei 13. minuutilla kotijoukkueen johtoon upealla laukauksella rangaistusalueen ulkopuolelta. Eteläkorealaisen tarkka laukaus putosi Arsenal-maalin oikeaan kulmaan, ja Tottenhamin maalilaulu Daruden Sandstorm kajahti ilmoille.

Toistamiseen 2 000 henkilön kotiyleisöä huudatti ensimmäisen puoliajan lisäajalla Kane. Englantilaiskärki tälläsi pallon lähietäisyydeltä voimalla yläriman kautta etuyläkulmaan.

Tottenham-duo nousi jo lähelle maalipörssin kärkisijoja. Son on osunut tällä kaudella kymmenen kertaa, Kane yhdeksän. Maalipörssin kärjessä on Evertonin Dominic Calvert-Lewin 11 maalilla. Tottenham on varsin räikeästi 19 maalia tehneen tähtikaksikkonsa varassa, sillä yhteensä joukkue on tehnyt tällä kaudella 23 maalia.

Pohjois-Lontoon suurseurojen vire on tällä hetkellä päinvastainen. Tottenham on pelannut jo kymmenen liigaottelua peräkkäin tappioitta. Arsenalin edellinen liigavoitto tuli sen sijaan 1. marraskuuta. Joukkue on sarjataulukossa 15:s.