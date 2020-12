Ankara seula kokeilee korvien väliä – Nuoret Leijonat harjoittelee tämän viikon pienryhmissä

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue matkustaa viikonloppuna Kanadaan MM-kilpailuihin, jotka käynnistyvät 25. joulukuuta. Pitkältä 31 pelaajan listalta karsitaan ennen yksityiskoneen lähtöä kuusi nimeä.

Viikko on jännittävä. Kisakoneeseen nousemiseen vaaditaan pelitaitojen lisäksi myös negatiivinen koronavirustesti.

Vallitsevassa tilanteessa pelaajilta mitataan myös korvien välin kestävyyttä.

– On hankala vastata siihen, miten pelaajat yksilöinä sen kokevat, mutta yleisesti uskon, että tämän syksyn aikana he ovat oppineet. Yleisestikin huippu-urheilijat ovat aika sinnikkäitä myös mieleltään, päävalmentaja Antti Pennanen vastasi virtuaalisessa lehdistötilaisuudessa STT:n kysymykseen henkisistä paineista.

Tällä viikolla pelaajien terveydentilaa seurataan päivittäin. MM-ehdokkaat harjoittelevat pienryhmissä ja välttelevät kontakteja.

– Tampereella, Turussa, Oulussa ja Uudellamaalla on vähän isommat ryhmät. Isoimmassa taitaa olla kuusi pelaajaa. Lisäksi on yksittäisiä pelaajia, jotka harjoittelevat omilla paikkakunnillaan. Osassa on maajoukkuevalmentajia ja osassa seurajoukkuevalmentajia auttamassa, Pennanen avasi.

Nuorten Leijonien kirkkaimpaan kärkeen kuuluvat HIFK:n hyökkääjä Anton Lundell ja Lukon puolustaja Ville Heinola, jotka saavuttivat MM-kultaa jo kaksi vuotta sitten. Maailmanmestaruuden takuumies Kaapo Kakko mahtuisi mukaan, mutta hän on NHL-joukkue New York Rangersin palveluksessa.

Vuosi sitten säväyttäneiden Patrik Puistolan ja Aatu Rädyn kaudet kotimaassa eivät ole sujuneet odotuksien mukaan eivätkä he kuulu MM-ehdokkaisiin.

Kanadassa pelaajat joutuvat neljäksi päiväksi eristyksiin hotellihuoneisiinsa kunnes lupa joukkueharjoituksiin heltiää. Ennen MM-kilpailuja Suomi pelaa kaksi harjoitusottelua.