Suomen futsalmaajoukkue odottaa historiallista mahdollisuutta levollisena

Suomen miesten futsalmaajoukkueen unelma pääsystä ensi vuoden MM-lopputurnaukseen kaatuu tai realisoituu keskiviikkona Vantaalla.

Suomi isännöi jatkokarsinnan toisessa pelissä Serbiaa, ja otteluparin voittaja etenee Liettuan MM-kisoihin. Serbia voitti jatkokarsinnan avausosan marraskuussa kotonaan 1–0. MM-paikka irtoaa kahden ottelun yhteismaaleilla.

– Vieraspeli Serbiaa vastaan ei ollut meiltä huono. Meillä on tarpeeksi voimaa, laatua ja tahtoa voittaa keskiviikon peli ja edetä MM-turnaukseen, Suomen päävalmentaja Mico Martic uskoo.

Vieraskentällä Suomi puolusti hyvin, mutta omat maalipaikat olivat kortilla. Marticin mukaan Vantaalla Suomi ei voi käyttää yhtä paljon energiaa puolustamiseen kuin vieraissa.

– On selvää, että meidän täytyy tehdä maaleja ja parantaa sitä puolta, hän tiivistää.

Jatkokarsinnat oli määrä pelata huhtikuussa, mutta ne siirtyivät koronavirustilanteen vuoksi. Suomen kotiottelua ei pystytty pelaamaan myöskään marraskuussa koronatartunnan takia. Nyt kaiken pitäisi olla kunnossa.

– Jos joku kysyy, mikä olisi ollut paras aika pelata tämä, olisin vastannut huhtikuun, koska pursusimme itseluottamusta. Mutta se tapahtui, mikä tapahtui, Martic sanoo.

Tulivuori odottaa purkautumistaan

Suomi ei ole koskaan yltänyt futsalin MM-turnaukseen. Marticin mukaan pelaajat odottavat suurta ottelua rauhallisina.

– Tunnelma on levollinen, vaikka pelaajien sisällä on varmasti tulivuori valmiina purkautumaan. Rauhallisuus auttaa meitä kontrolloimaan tilannetta.

Serbian joukkueesta löytyy runsaasti yksilötaitoa. Suomen on oltava tarkkana etenkin vastustajan hyökkäyksen eli lajitermein pivot-pelaamisen kanssa.

– Vastassa on hyvin nopea joukkue, jolla on loistava vasenjalkainen pivot. Valmentaja (Goran) Ivancic on tehnyt parin viime vuoden aikana suuria muutoksia, Martic sanoo viitaten nuorentuneeseen Serbian ryhmään.

Suomelta on ottelusta sivussa Juhana Jyrkiäinen perheenlisäyksen takia. Ottelu pelataan koronarajoitusten takia ilman yleisöä.