Norja jää odotetusti pois Tour de Skiltä – "Urheilijoiden ja henkilöstön terveys on tärkein prioriteettimme"

Maastohiihdon arvostettu kiertuekilpailu Tour de Ski hiihdetään ensi vuoden alussa ilman lajin ykkösmaata Norjaa. Norjan hiihtoliitto ilmoitti odotetusta päätöksestä tiistai-iltana.

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS näytti Tourille vihreää valoa aiemmin tiistaina, ja kahdeksan etapin kiertue järjestetään kolmella eri paikkakunnalla Sveitsissä ja Italiassa. Norja oli toivonut kiertueelle vähemmän kilpailuita ja kisapaikkoja.

– Tartuntariski Tour de Skillä ja sen aikana tapahtuvassa matkustamisessa ei ole muuttunut merkittävästi aiempiin arvioihin verrattuna, Norjan hiihtomaajoukkueen lääkäri Öystein Andersen kertoi Norjan hiihtoliiton tiedotteessa uutistoimisto NTB:n mukaan.

– Pandemian aikana matkustaminen Euroopan maiden välillä aiheuttaa edelleen liian suuren tartuntariskin.

Norja on painottanut, että helmi-maaliskuussa järjestettävät Oberstdorfin MM-kisat ovat maan ehdoton ykköstavoite tällä kaudella. Norjan maastohiihtomaajoukkueen johtaja Espen Bjervig kertoi, että Tourille osallistuminen "ei ole sen arvoista".

– Urheilijoiden ja henkilöstön terveys on tärkein prioriteettimme, Bjervig sanoi.

Norjan, Suomen ja Ruotsin maajoukkueet ilmoittivat jo Rukan maailmancupin jälkeen, etteivät ne kilpaile joulukuun maailmancup-kisoissa Sveitsin Davosissa ja Saksan Dresdenissä. Suomi ja Ruotsi eivät ole vielä päättäneet, osallistuvatko Tourille vai eivät. Päätös pitää kuitenkin tehdä hyvissä ajoin ennen joulunpyhiä.

Suomen hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen kertoo, että Suomi ilmoittaa Tour-päätöksestään viimeistään ensi viikon aikana.

– Majoituskuvioiden täytyy olla lukittuna kaksi viikkoa ennen ensimmäistä starttia, Hämäläinen sanoi STT:lle.

Hämäläiseltä löytyy ymmärrystä norjalaisten päätökselle.

– Täytyy ymmärtää, että siellä on maassa tietyt rajoitteet ja karanteenikuviot. He ajattelevat kokonaisuutta Oberstdorfin MM-kisojen kautta. Urheilun suunnasta asia on tietenkin harmi.

Tour de Ski alkaa 1. tammikuuta Sveitsin Val Müstairista ja päättyy 10. tammikuuta Italian Val di Fiemmeen. Kolmas kisapaikka on Italian Toblach. Tourin jälkeen seuraavat maailmancupin kilpailut järjestetään Ruotsin Ulricehamnissa 16.–17. tammikuuta.