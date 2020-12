Akseli Karsikas voimistelee määrätietoisesti kohti huippua – nuorten EM-kisoissa kilpaileva telinevoimistelija on hakenut oppia muun muassa Instagram-videoista

Telinevoimistelija Akseli Karsikkaalla, 18, on menossa viimeinen vuosi nuorten sarjoissa. Marraskuun SM-kisoista hän lähti kotimatkalleen Ouluun mukanaan neljä kultaista ja kaksi hopeista mitalia. Muun Suomen voimistelupiireissä on huomioitu Karsikkaan nousu kohti huippua. Sitä on myös ihmetelty.

Oulusta ei ole hetkeen noussut miesvoimistelijoita Suomen huipulle. Lisäksi Karsikas on joutunut antamaan tasoitusta harjoitusoloissa. Ouluhallin nurkkauksesta löytyy ahdas tila telinevoimistelun harjoitteluun, mutta edes kunnollista permantoa ei ole. Rekin ja hypyn alastulot joutuu tekemään pehmeään monttuun, joten kokonaisen kisasuoritusten harjoitteleminen ei ole edes mahdollista. Tästä huolimatta permanto, hyppy ja rekki kuuluvat juuri niihin telineisiin, joilla Karsikas on saavuttanut menestystä. Mainos alkaa Mainos päättyy – Harjoitusleireistä on paljon hyötyä, koska niitä on suhteellisen paljon, Karsikas kertoo. – Se vähän häiritsee, että omalla salilla ei ole ketään vanhempaa ja taitavampaa voimistelijaa, josta voisi ottaa mallia. Pitää itse katsoa netistä ja muualta esimerkkivideoita. Instagramissa on muita voimistelijoita, ja sieltä olen saanut kirittäjiä. Uusi harjoitustila ensi vuonna Videoiden katselu kuvastaa nuoren urheilijan intohimoa lajiaan kohtaan. Kiinnostus ja ahkeruus ovatkin olleet Karsikkaan tärkeimmät lahjat urheilijan polulla. Myös monipuolisuus on vahvuus, ja tämän takia menestystä on tullut kuusiottelussa. Karsikas ei halua missään nimessä moittia Oulun kaupunkia harjoitteluoloista. Korona-aikaan harjoittelu on turvattu erinomaisesti, ja suuri unelma on toteutumassa ensi vuonna. Ouluhalliin valmistuu lisärakennus, jonka uuteen saliin tulee huipputason olot telinevoimisteluun. Aikuisten SM-kisoissa pärjäsivät hyvin myös Oulun Pyrinnön naiset, johtotähtenään kahden kullan Ada Hautala. Karsikasta vie eteenpäin seuran miesten päävalmentaja Janne Haapajoki. Hänen mukaansa oululaisten salaisuus on seuran mahdollistama pitkäjänteinen työ. – Seura on halunnut panostaa huippu-urheiluun, ja meitä valmentajia on koulutettu. Olemme hakeneet mallia harjoitteluun Euroopasta ja muualta maailmalta, Haapajoki sanoo. Torsot EM-kisat Turkissa Karsikas ja Haapajoki ovat parhaillaan EM-kisoissa Turkin Mersinissä, jossa miesten ja nuorten miesten EM-kisat alkavat keskiviikkona ja kestävät sunnuntaihin. Armeijaa käyvät Suomen kärkivoimistelijat jäivät kisoista pois monen syyn summana. Korona kurittaa kisoja, ja EM-kisoilta putosi pois olympiakarsintastatus. Nuorten sarjoihin osallistuvat Suomesta vastuukysymysten takia ainoastaan täysi-ikäiset urheilijat, joita ovat Karsikkaan lisäksi Antti Varjolaakso ja Niila Sinivuori. Turkin koronatartuntalukemat ovat viime päivinä olleet surullisia, mutta oululaiskaksikko luottaa erityisjärjestelyjen riittävän kisojen läpiviemiseen. – Jos täältä saa koronan, tänne pitää jäädä karanteeniin. Kilpailijat kuitenkin testattiin ennen kisoja, eikä katsojia päästetä, joten elämme Turkissa ikään kuin kuplassa, Karsikas kertoo.